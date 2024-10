Romeo è Giulietta, Pilar Fogliati sotto falsa identità nel film in prima TV su Sky Cinema e NOW

News Cinema

Pilar Fogliati recita sia sul palcoscenico che dietro le quinte in Romeo è Giulietta, commedia di Giovanni Veronesi in arrivo questa sera In prima TV su Sky Cinema e in streaming NOW

Pilar Fogliati si cimenta in un doppio ruolo in Romeo è Giulietta. Esattamente come lascia intendere il titolo, la protagonista decide di superare i propri limiti testando il suo animo artistico a tutto tondo. Diretto da Giovanni Veronesi e distribuito in sala nel corso del 2024, approda in prima TV questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, su Sky Cinema Uno e in streaming contemporaneamente su NOW dalle ore 21:15.



Romeo è Giulietta in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: trama e cast

In Romeo è Giulietta regnano i fraintendimenti. La protagonista, interpretata da Pilar Fogliati, è Vittoria, un’attrice che non riesce ad affermarsi a causa del passato che continua a tormentarla. Quando scopre che il regista teatrale Federico Landi Porrini sta cercando i protagonisti della sua nuova opera teatrale su Romeo e Giulietta, Vittoria decide di tentare l’impossibile. Si presenta dapprima per il ruolo di Giulietta, ma torna a casa con un pugno di mosche ed un’umiliazione gratuita. Essendo un’artista, però, può tranquillamente fingere di essere chi non è. Complice la sua amica esperta di make-up che l’aiuterà nel camuffarsi, Vittoria si presenta di nuovo a teatro con un’identità del tutto nuova e diventa Otto Novembre, un giovane attore alla ricerca di un ruolo di spicco. Il regista apprezza la sua performance, scegliendolo come Romeo. Anche il suo fidanzato, però, ottiene un ruolo nell’opera teatrale: sarà Mercuzio.



Per Vittoria interpretare un personaggio sul palcoscenico o dietro le quinte non rappresenta un ostacolo. Anzi, questa nuova esperienza risulterà preziosa per scoprire qualcosa in più su se stessa e sulle persone della sua vita. Così decide di non confessare la sua vera identità e porterà avanti quella recita davanti e dietro le quinte. Il cast di Romeo è Giulietta coinvolge anche Sergio Castellitto, che interpreta il regista. Geppi Cucciari invece è l’amica esperta di make-up che supporterà Vittoria nella sua impresa. E ancora nel cast troviamo Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e Margherita Buy. In merito all’idea dietro il film, Veronesi in una nota stampa ha raccontato:

Volevo descrivere la confusione che c’è nella testa dei trentenni di oggi, che hanno tanti problemi perché vivono una società che non dà loro fiducia, non sanno chi sono e dove stanno andando. Questo tempo e i suoi pericoli generano una condizione di ansia, il diffondersi di timori, di insicurezze, una costante paura di sbagliare, un bisogno permanente di autostima confermata. Il mio tentativo è quello di capire questo modo di essere di oggi, molto diverso da quello di 30 anni fa quando vivevamo in una società meno effimera, meno concitata: Romeo è Giulietta è un film sull’identità generale, non su quella di genere. Mi sembra che questo dell’identità sia il problema di questa generazione. I ragazzi dei quali parlo sono in cerca del proprio posto nel mondo, cercano in tutti i modi di realizzare i loro sogni e sfuggire alla precarietà e al destino che viene loro imposto.