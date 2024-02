Romantici sì, ma a modo loro: cinque film in streaming "alternativi" da guardare a San Valentino

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi alcuni film in streaming che rappresentano il meglio del cinema d'autore espresso attraverso storie d'amore decisamente sui generis...

Se volete gustare grande cinema d’autore con un twist molto personale sul concetto di romanticismo, i cinque film in streaming che vi proponiamo qui sotto vi possono far passare un San Valentino leggermente diverso, decisamente non allineato all’idea classica ma comunque capace di scaldare almeno un po’ il cuore. Buona lettura.

Cinque film in streaming per un San Valentino “alternativo”

L’appartamento

Edward mani di forbice

Fight Club

In the Mood for Love

In amore niente regole

L’appartamento (1960)

Lui è un dipendente che per far carriera presta il suo appartamento nell’Upper West Side ai superiori con amanti al seguito. Lei ha una relazione col capo dei capi, donnaiolo sposato con figli. Insomma, non i classici innamorati integerrimi da commedia romantica. Ma che importa se a dirigere è Billy Wilder e davanti alla macchina da presa ci sono Jack Lemmon e Shirley MacLaine? L’appartamento è la commedia più contemporanea mai realizzata su New York e sulla disconnessione dell’uomo contemporaneo in un mondo sempre più alienante. Cinque premi Oscar tra cui film, regia e sceneggiatura originale. Letteralmente rubati i premi ai due attori protagonisti. Poco importa, la storia del cinema è scritta a caratteri cubitali. Il film perfetto, il nostro preferito in assoluto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton

Dopo il grande successo del primo Batman Tim Burton sceglie di realizzare questa favola romantica che sfrutta scenografie portentose per costruire un universo in bilico tra realtà distopica e fantasia. La vita dei sobborghi losangelini non è mai stata così stridente come in Edward mani di forbice. Il resto lo fa un Johnny Depp in stato di grazia, dotato di una mimica unica e preziosa. Winona Ryder, Alan Arkin, Dianne Wiest e tutti gli altri partecipano con convinzione a un film dolcissimo ma anche crudele, che possiede un finale ogni volta capace di commuovere. Tra i migliori film della storia del cinema americano contemporaneo, un mix di fantasia e studio sociale perfettamente orchestrato. Meraviglioso e capace di far sognare. Sempre. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Fight Club (1999)

Fight Club: il trailer del film

Guardate che questo lungometraggio, sotto sotto, è la più folle e trasgressiva commedia romantica realizzata negli ultimi decenni. Vedere ancora una volta la straordinaria sequenza finale, che tra l’altro non esiste nel romanzo di partenza di Chuck Palahniuk. Edward Norton, Brad Pitt ed Helena Bonham Carter compongono un triangolo amoroso impazzito e specchio deformato del nostro presente al limite del crollo psicofisico. Fight Club viene diretto da David Fincher come un film alla fine del mondo, libero e burrascoso. Le sequenze di lotta sono potenti, ributtanti, il resto è rappresentazione isterica di una società al limite del messianico. Ma nell’anima si tratta pur sempre della storia di un uomo che non sa come conquistare una donna, no? Geniale, provocatorio, spassoso nel senso peggiore del termine. Ovvero migliore. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Disney +.

In the Mood for Love (2000)

In the Mood for Love: Trailer Versione restaurata - HD

Wong Kar-wai mette in scena l’amore tra un uomo e una donna lavorando soltanto sulle sensazioni, sulle atmosfere, sul detto che quasi sempre diventa sensuale e romantico taciuto. I rossi accesi di In the Mood for Love incorniciano con amore soffuso Maggie Cheung e Tony Leung, protagonisti di un film che racconta il sentimento amoroso in maniera personalissima e insieme clamorosamente universale. L’estetica del suo autore è sempre molto precisa, ma con questo lungometraggio raggiunge un livello di coerenza tra forma e contenuto che rasenta la perfezione. Palma d’Oro a Cannes per il miglior attore per un melodramma di rara raffinatezza estetica e calore umano. Bellissimo e prezioso per l’anima. Disponibile su Apple Itunes, Paramount +.

In amore niente regole (2008)

Vogliamo chiudere la cinquina con questa commedia sportiva che possiede una vera e prelibata dose di romanticismo vecchio stampo, quello della commedia classica in cui l’amore passava anche per la porta della spassosa battaglia tra i sessi. In amore niente regole è un omaggio spassoso, intelligente e ispirato alla commedia classica. George Clooney dirige e interpreta insieme a John Krasinski e Renée Zellweger. Il risultato è un film affascinante, scoppiettante nei dialoghi, comico nelle situazioni, caldissimo quanto diventa romantico. Il nostro preferito dell'autore, che avrebbe meritato ben altro successo presso pubblico e critica. per favore (ri) scopritelo, vale davvero. Un gioiello di cinema. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.