Roman Polanski gira in Svizzera il film The Palace con Mickey Rourke, prodotto da Luca Barbareschi

News Cinema

Si rinnova la partner produttiva tra Luca Barbareschi e il grande regista Roman Polanski, che sta girando in Svizzera The Palace, tra i cui attori c'è Mickey Rourke che esprime il suo entusiasmo su Instagram.

È passata stranamente (ma forse neanche troppo, visto il boicottaggio nei suoi confronti) la notizia che uno dei più grandi registi della storia del cinema, Roman Polanski, a 88 anni si trova di nuovo sul set, in Svizzera, per girare il suo nuovo film, The Palace. Il film rappresenta una nuova collaborazione produttiva tra il regista e Luca Barbareschi, anche produttore del precedente e premiato L'Ufficiale e la Spia, e tra i protagonisti c'è Mickey Rourke, che ha condiviso il suo entusiasmo il 14 aprile con un post su Instagram.

The Palace di Roman Polanski: cos'è e cosa scrive Mickey Rourke

The Palace, nuovo film di Roman Polanski in fase di riprese in Svizzera, è descritto come un dramma ambientato l'ultimo giorno del 1999 in un hotel di lusso, che vede intrecciarsi le vite dei lavoratori dell'albergo e di vari ospiti. Tra questi c'è anche Mickey Rourke, che a corredo della foto pubblicata su Instagram che vedete qua sotto, dove è biondo ossigenato e fuma, in vestaglia, scrive (salvo errori di traduzione per via dell'assenza di punteggiatura nell'originale):

Ancora una volta giornata finita, un grande piacere lavorare col leggendario e talentuoso Roman Polanski. Lavorare con un regista del genere penso sia un grande privilegio, il suo film ha una grande onestà, stile, classe e imprevedibilità. Sapete, lavorando con quest'uomo che fa cinema da quasi 60 anni si impara sempre qualcosa di nuovo. In genere non ho delle conversazioni con i registi ma Roman Polanski non è un regista qualsiasi. Qualunque suggerimento mi dia rende il mio lavoro più faciile per via dei suoi anni di esperienza e conoscenza. La Svizzera è un paese magnifico, solo guardare dalla mia finestra e vedere le maestose vette coperte di neve e sentire le ventate di aria fresca e pura è una cosa esagerata. Il mio scopo iniziando questo film era di dargli il 110% e di permettermi di fidarmi, cosa che in genere non faccio mai. Che Dio benedica quest'uomo. Non vedo l'ora di fare un altro film con lui. Ah, voglio aggiungere per i più giovani che non fumo davvero nel film, faccio finta.

E dopo una serie di emoticon e benedizioni, Rourke conclude con un invito all'Ucraina a resistere.

Nella produzione di The Palace, oltre a Luca Barbareschi per Eliseo Entertainment Company, c'è anche la nostra RAI. La sceneggiatura è di un altro grande regista polacco, Jerzy Skolimowski. Al momento non si conoscono gli altri attori coinvolti nel progetto.