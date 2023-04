Roma World: inaugura la nuova stagione per vivere un giorno da Antico Romano

News Cinema

“Vogliamo costruire esperienze che invoglino i turisti a restare di più nella Capitale. Vogliamo ricostruire la vita di Roma come era un tempo, come nell’immaginario collettivo”, dice l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

Vivere una giornata da Antico Romano, assaporandone usi e costumi, diventare Gladiatore per un giorno, tuffarsi nella storia dell’Impero, immersi nella natura, viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legioni Romane: tutto questo è possibile a Roma World, il nuovo Parco dell’Antica Roma, nato a fianco di Cinecittà World, che domenica 16 aprile ha inaugurato ufficialmente la stagione con l’evento The Legion Experience, realizzato in collaborazione con l’Associazione LEGIO I ITALICA, tra rievocazioni storiche, riti e manovre militari così come venivano condotte all’epoca dall’esercito romano.

Roma World: l'espansione del parco adiacente a Cinecittà World

Roma World è un nuovo e innovativo progetto di experience park che si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale ed ecosostenibile. Qui l’ospite riscopre il vero contatto con la natura, mangia nella Taberna come gli antichi Romani, tra piatti e bevande dell’epoca, assiste agli spettacoli dei Gladiatori, impara le loro tecniche di combattimento guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato. Un luogo speciale dove i bambini incontrano gli animali della fattoria, ammirano il volo dell’aquila e di altri rapaci negli spettacoli di Falconeria, arte antica già praticata nel VII secolo AC, si cimentano nel tiro con l’arco o tra i sentieri del bosco magico. Secondo l'Amministratore Delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini, commenta

Roma World permette di vivere la Roma Antica, così come è stata immaginata in decenni di film e fiction, da Ben Hur al Gladiatore. A Roma, Roma la vedi, a Roma World, Roma la vivi! Roma World punta a ricostruire nei prossimi anni, pezzo dopo pezzo la Roma Imperiale per permettere ai milioni di turisti che visitano la capitale di immergersi fisicamente nella storia.

Il Piano di sviluppo dal 2024-2030 prevede 3 fasi: lo Show dal vivo “Rome On Fire”, la ricostruzione della Roma Imperiale, cui seguiranno le province dell’Impero. Il 1° giugno 2024 è previsto il debutto del grande spettacolo live Roma on Fire, show storico da 5 Milioni di Euro, che celebrerà la grandezza di Roma con corse delle bighe, parate dell’esercito, giochi e battaglie fino all’incendio di Roma del 64 d.C. ai tempi di Nerone. Il tutto nello spettacolare set di Ben Hur, film kolossal del 1959 (11 Oscar), rifatto nel 2016 con star del calibro di Jack Houston e Morgan Freeman. Il set si presenterà nuovo e trasformato nel Circo Massimo per una grande produzione cinematografica prevista nel 2023. Nel 2025, anno del Giubileo, è prevista la Roma Imperiale, ricostruita su 12 ettari: il Foro con Templi, Teatro e la suburra, ricca di botteghe e commercianti, a cui seguirà, tra il 2026 e il 2030, la realizzazione dell’Impero con le principali province.