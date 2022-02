Roland Emmerich su Marvel, DC e Star Wars: "Non si fanno più cose originali"

News Cinema

Roland Emmerich, prossimamente in sala col nuovo disaster movie Moonfall, ha qualche perplessità sullo sfruttamento dei marchi a Hollywood... e critica anche se stesso per un recente errore.

Il regista Roland Emmerich sta per tornare sui nostri schermi con uno dei suoi amati disaster movie, Moonfall, in uscita il 17 marzo e interpretato da Halle Berry, Patrick Wilson e Josh Gad. Visto che è stato uno dei pochi autori a ottenere un budget di 140 milioni di dollari (dalla Lionsgate) per realizzare un film che non appartiene a nessun marchio o universo preesistente, Den of Geek ha chiesto al creatore di Independence Day come veda il panorama attuale dei blockbuster dipendente dal concetto di "universe"...

[Foto di Roland Emmerich di Dick Thomas Johnson da Wikimedia Commons]



Roland Emmerich: "Nessuno fa più niente di originale"

Potrebbe far sorridere che Roland Emmerich, esperto nel cinema di genere catastrofico, critichi Hollywood per adagarsi su formule comprovate, ma bisogna ricordare che il creatore di Stargate e Independence Day ha anche provato nella sua carriera a proporre progetti più particolari, come l'interessante Anonymous o Stonewall. In ogni caso, è consapevole di non essere in cima alla piramide e loda un collega che dà il buon esempio...

Praticamente la Marvel, la DC e Star Wars dominano tutto. Sta rovinando un po' il nostro ambiente, perché nessuno fa più qualcosa di originale. [...] Bisognerebbe fare nuovi film coraggiosi. Secondo me Christopher Nolan in questo è un maestro. È uno che può fare film su quello che vuole. Per me è più difficile, ma ho ancora un nome sufficientemente importante, specialmente quando si parla del tema disastri.

Emmerich stesso nel recente passato ha provato ad assecondare l'allora indipendente 20th Century Fox con un seguito, Independence Day - Rigenerazione (2016), un flop tremendo. Roland ammise l'errore in un'intervista con Yahoo: "Avrei dovuto rinunciare a quel film perché prima avevamo un copione di gran lunga migliore, poi fui costretto a metterne su un altro in tutta fretta. Avrei dovuto dire di no perché all'improvviso mi trovai a fare quello che io stesso critico: un sequel."

Roland ha poi scherzato, confermando che ha un'avversione verso i cinecomic dovuta al suo essere tedesco: a suo parere, la Germania è arrivata in ritardo nell'abbracciare il fenomeno dei supereroi, perché prima del lavoro cinematografico esteso dei Marvel Studios il genere supereroico non godeva di particolare interesse o rispetto in Germania. Leggi anche Midway: recensione del film di guerra di Roland Emmerich sulla battaglia cruciale nel Pacifico fra USA e Giappone