Rogue One il miglior Star Wars moderno? Gareth Edwards: "Non sono d'accordo, ma ringrazio di cuore"

News Cinema

Gareth Edwards, fresco regista di Jurassic World: La rinascita, ha discusso con Business Insider del suo rapporto con Star Wars e del crescente apprezzamento dei fan per il suo Rogue One, base peraltro della bellissima serie Andor. Devoto alla saga, la porterà sempre nel cuore, ma non prevede di tornarci.

Il regista Gareth Edwards sarà tra poco di nuovo nelle nostre sale con Jurassic World: La rinascita (dal 2 luglio), secondo reboot della saga, ereditata rispettivamente da Steven Spielberg e Colin Trevorrow: è un onore che ha già vissuto, perché fu il secondo regista a dire la sua nei nuovi Star Wars, dirigendo lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story (2016), solido successo di pubblico e base della serie Andor su Disney+, creata dal Tony Gilroy che lo affiancò nei reshoot. Non solo il film fu gradito, ma l'apprezzamento per la serie, che di fatto ne rappresenta il prequel, ha incrementato la sua popolarità. È davvero il miglior film di Star Wars dell'era moderna? Intervistato da Business Insider, Edwards non vuole autoincensarsi... Leggi anche Jurassic World - La rinascita: un film di Ridley Scott ha spinto il regista a cercare un determinato collaboratore

Gareth Edwards: "Star Wars era nella mia vita prima che capissi cos'è un film"