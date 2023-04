Robots, Shailene Woodley e Jack Whitehall sono una coppia perfetta nel trailer della rom com sci-fi

News Cinema

Shailene Woodley e Jack Whitehall sono una coppia perfetta in Robots, nuova commedia romantica sci-fi che lancia l'amore incondizionato, anche tra intelligenze artificiali.

Immaginate un mondo in cui i robot esistono per svolgere tutte quelle attività che l'essere umano reputa "scomode" o poco interessanti. Una tra queste è l’arte della seduzione, almeno nel caso di Charles, che non è assolutamente interessato alla fase di corteggiamento e per questo lancia in prima persona il suo doppio versione robot. Quando poi la situazione sfugge di mano, è costretto ad intervenire in prima persona e collaborare con Elaine, una donna che a sua volta dispone di una versione robot. Ed è da qui che parte la trama di Robots, una commedia sci-fi con protagonisti Jack Whitehall e Shailene Woodley.

Robots, il trailer della commedia sci-fi con Shailene Woodley

Scritto e diretto da Art Hines e Casper Christiensen, Robots è ambientato in un mondo ultra tecnologico con protagonista una coppia di robot innamorati eppure estremamente pericolosi, almeno per i loro doppi umani. Charles, il protagonista, è un donnaiolo incallito che manda avanti il suo doppio androide per conquistare le donne. Quando incontra Elaine, qualcosa nel suo doppelganger cambia. Charles, infatti, gli assegna un nuovo compito: uscire con la ragazza e corteggiarla, così da poter subentrare al momento giusto nella relazione. Elaine, però, ha a sua volta un doppelganger robot e segue l’esempio di Charles. Di conseguenza i due robot si ritrovano ad uscire insieme e, una volta scoperta la loro natura affine, s’innamorano e decidono di scappare insieme, rubando la loro identità. A quel punto gli umani Charles ed Elaine sono costretti non solo ad interagire, ma anche ad entrare in azione. Dovranno imparare a collaborare e trovare un modo per fermare le controparti robot. Più facile a dirsi che a farsi, questo è certo, soprattutto perché la loro soluzione è alquanto nefasta: dovranno sbarazzarsi dei doppelganger androidi una volta per tutte.

Shailene Woodley torna così sul grande schermo, protagonista di una rom com sci-fi. Ha riscosso particolare successo sin da giovane con La vita segreta di una teenager americana, ma il grande schermo l’ha scelta come protagonista della saga di Divergent e in seguito di Colpa delle stelle. Negli ultimi anni, ha dato prova del suo talento anche in Big Little Lies – Piccole grandi bugie, mentre lato cinematografico di recente ha recitato in L’ultima lettera d’amore e La vita dopo – The fallout. Jack Whitehall, invece, ha coltivato soltanto di recente la sua presenza cinematografica recitando in Mother’s Day, Lo schiaccianoci e i quattro regni, Jungle Cruise e il più recente Clifford – Il grande cane rosso. Negli Stati Uniti, Robots è in arrivo sia al cinema che on demand dal 19 maggio 2023. In Italia, invece, non conosciamo ancora la sua data di uscita.