Roberto Herlitzka è morto a 86 anni, fu Aldo Moro per Marco Bellocchio e Cardinale per Paolo Sorrentino

L'amato attore piemontese si è spento all'età di 86 anni. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, ha preso parte a più di 60 film e recitato nei teatri più importanti d'Europa. Tra i registi che l'hanno diretto Lina Wertmüller, Marco Bellocchio, Paolo Taviani.

È un addio doloroso quello che il mondo del cinema e del teatro danno oggi a Roberto Herlitzka. L'attore, nato a Torino il 2 ottobre 1937, è venuto a mancare all'età di 86 anni. Era uno dei volti di punta del teatro italiano contemporaneo e molto noto anche per le sue performance cinematografiche. Intenso e versatile, nel 2004 vinse il David di Donatello e il Nastro d'Argento per la straordinaria interpretazione di Aldo Moro in Buongiorno, notte di Marco Bellocchio. Sul piccolo schermo, strappò a tutti un sorriso come guest-star nella serie Boris, nei panni del consumato divo Orlando Serpentieri alias 'Il Conte'.

L'artista di origini ceche, per sfuggire alle persecuzioni durante la dittatura fascista, usò a lungo il cognome della madre, Berruti. Dopo aver concluso gli studi presso l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, negli Anni Settanta e Ottanta diventò rapidamente uno dei nomi più apprezzati della scena teatrale italiana. Il suo esordio sul grande schermo fu con la regista ed amica Lina Wertmüller, che lo scelse per Film d'amore e d'anarchia ovvero: stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza… (1973). Negli anni, prenderà parte ad altri quattro film della regista.

Roberto Herlitzka: dall'esordio con Wertmüller al sodalizio con Bellocchio

È stato diretto da grandi registi come Giuliano Montaldo, Luigi Magni e il già citato Bellocchio. Anche con l'autore piacentino Herlitzka diede il via ad un duraturo sodalizio, che, come si accennava in apertura, lo portò a vincere i più prestigiosi premi cinematografici italiani. Nel 2012 partecipò alla Mostra del Cinema di Venezia con due lungometraggi: Bella addormentata di Bellocchio e La città ideale di Luigi Lo Cascio. L'anno successivo ricevette il Nastro d'Argento alla Carriera. Nello stesso anno, è nel cast de La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, nel ruolo del Cardinale Bellucci.

Nel 2018 ha recitato ancora per Sorrentino in Loro e in Notti magiche di Paolo Virzì. La sua ultima interpretazione cinematografica, sebbene soltanto vocale (era la voce di Pirandello), è stata in Leonora addio di Paolo Taviani (2022).

“Non c’è dubbio che si fa l’attore per piacere agli altri, – ha dichiarato in una intervista riportata da La Repubblica – e questo gradimento contribuisce ad accrescere una certa componente narcisistica tipica di chi fa il mio lavoro. Ma non bisogna dimenticare che tutto ciò lo si fa per comunicare qualcosa, per avere un contatto con l’esterno (che è ciò che rimane dell’evento teatrale). Se in questo lavoro vi è anche una dose di cultura, allora il tutto si fa più ricco: la comunicazione, la componente di piacere e quella di gradimento”.