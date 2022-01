Robert Pattinson protagonista del nuovo film di science-fiction del regista di Parasite Bong Joon Ho

News Cinema

Voci autorevoli dagli Stati Uniti dicono che la futura e inedita collaborazione tra Robert Pattinson e Bong Joon Ho sia cosa fatta.

Dopo la vittoria alla cerimonia del 2020 dei più che meritati premi Oscar come miglior film in assoluto, miglior film internazionale, miglior sceneggiatore e miglior regista di Parasite, il sudcoreano Bong Joon Ho si è giustamente preso una pausa per godersi il trionfo e con tutta calma pensare a quale sarebbe stato il nuovo progetto su cui mettersi al lavoro. Nell'autuno del 2021 gli è stato portato alla sua attenzione un romanzo non ancora pubblicato con titolo Mickey7 dello scrittore Edward Ashton (in uscita a metà febbraio negli USA e nel Regno Unito). Per il regista quella lettura è stata quasi una folgorazione, così come lo è stata per molti altri nell'industria hollywoodiana.

Mickey7: la trama del romanzo che diventerà un film da Bong Joon Ho con Robert Pattinson

Mickey7 racconta una storia di science-fiction in cui il protagonista che dà il nome al libro è un componente sacrificabile di una spedizione umana con il compito di colonizzare il pianeta ghiacciato Niflheim. Ogni volta che per l'equipaggio si presenta un ostacolo di estrema pericolosità, Mickey è l'uomo giusto da chiamare. O meglio, i cloni di Mickey. Quando un Mickey muore, un nuovo Mickey viene generato con la memoria del precedente interamente conservata. Dopo 6 Mickey sacrificati, il settimo inizia a farsi due conti e alla prima occasione, si dà per disperso. Creduto morto, il suo team crea un nuovo clone e per evitare che si scopra un doppio elemento sacrificabile, Mickey7 e Mickey8 devono inventarsi qualcosa mentre la nuova specie vivente che abita il pianeta inizia ad essere incuriosita da questi colonizzatori.

Verso la fine dell'anno, Bong Joon Ho ha incontrato diversi attori di primissimo piano per capire chi potesse essere l'ideale interprete di Mickey7. Stando a quanto riporta il ben informato magazine Deadline, Robert Pattinson è stato suggerito dai produttori della Warner Bros per cui Pattinson aveva lavorato in Tenet e continuato a lavorare in The Batman. L'attore è riuscito, presumibilmente senza sforzo, a convincere il regista di essere il candidato perfetto per quel ruolo. Un offerta per chiudere subito il contratto è stata fatta e, anche se manca l'ufficialità, le fonti del magazine dicono che è cosa fatta. Conoscendo i precedenti lavori di adattamento di Bong Joon Ho su materiali precedentemente pubblicati, come Snowpiercer, non è escluso che lo sceneggiatore e regista voglia intervenire sulla storia per cambiarne qualche aspetto.

