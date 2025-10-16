TGCom24
Schede di riferimento
Ritorno al Futuro
Anno: 1985
4,4
Ritorno al Futuro
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Domenico Misciagna
4

Nel libro "Future Boy" dedicato a Ritorno al Futuro, Michael J. Fox ha voluto chiarire una questione che ha ossessionato i fan appassionati di musica, relativa a un'indimenticabile scena.

Ritorno al Futuro, Michael J. Fox sulla chitarra della discordia, una semplice spiegazione

Guardando e riguardando un film per puro amore, si finiscono per notare particolari decisamente secondari: se poi si è anche esperti di quei particolari, può scattare una benevola ossessione che fa sorridere chi vive di licenze poetiche, cioè gli autori stessi di un'opera. Succede da sempre a Ritorno al Futuro, che ha festeggiato i suoi primi 40 anni e viene di nuovo approfondito da Michael J. Fox nel suo ultimo libro "Future Boy", dove tocca una di queste ossessioni... riguardante la chitarra che Marty McFly suona nella celebre scena di "Johnny B. Goode". C'è un anacronismo... che avranno notato in pochi, ma che comprendiamo bene a livello umano.

La chitarra di Marty McFly in "Johnny B. Goode" non poteva proprio essere lì nel 1955

Nella celebre scena in cui Marty McFly domina e poi semidistrugge il palco in Ritorno al Futuro, suonando "Johnny B. Goode", si fa prestare una chitarra: gli appasionati di musica e strumenti hanno identificato una Gibson ES-­345... che però è stata prodotta a partire dal 1958, mentre come sappiamo più che bene le vicende del film si svolgono in buona parte nel 1955, tre anni prima. Anacronismo? Ha un significato? No: il periodo era compatibile e quella era esteticamente una gran chitarra. Michael scrive nel libro: "Onestamente, è una cosa che conta solo per un migliaio di adepti di BTTF, che soppesano ogni dettaglio del film e analizzano ciascuna anomalia nella linea temporale. [...] Non è un easter egg, il dipartimento scenografia del film scelese la ES-345 perché evocava la celebre chitarra rosso vino che Chuck Berry agitava, saltando in quel modo sui palcoscenici di tutto il mondo. [...] Sia la versione del '55 sia quella del '58 della Gibson sono strumenti rari e bellissimi: per me non aveva importanza quale suonassi. Ho sempre amato la serie E della Gibson: chitarre grosse, che si facevano notare, eppure leggerissime. Persino un ometto come il sottoscritto poteva sbatacchiarle, agitarle e farle cantare." Qualche tempo fa proprio la Gibson ha rivelato che, quando si trattò di girare dopo qualche anno Ritorno al Futuro - Parte II, rifacendo quella sequenza, quell'esatta chitarra non fu ritrovata: ciò la rende un cimelio a dir poco inestimabile.
Per quanto la situazione faccia sorridere, chi vi scrive ricorda di aver avuto una reazione simile guardando un altro film di Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit: a un certo punto Roger guarda al cinema un vero corto d'epoca di Pippo, Goofy's Gymnastics, che però fu realizzato nel 1949 e non nel 1947, quando invece si svolge la storia. Se si è fan di qualcosa che viene rappresentato in un film, è inevitabile prestarvi un'attenzione smisurata. Accettammo il leggero anacronismo, perché - proprio com'è accaduto per la Gibson - era un'ottima scelta per rappresentare lo spirito di un'epoca. Leggi anche Addio a Drew Struzan, l'artista che disegnò i poster di Ritorno al futuro, Indiana Jones e Star Wars

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
