Ritorno al Futuro, Michael J. Fox sulla chitarra della discordia, una semplice spiegazione

Nel libro "Future Boy" dedicato a Ritorno al Futuro, Michael J. Fox ha voluto chiarire una questione che ha ossessionato i fan appassionati di musica, relativa a un'indimenticabile scena.

Guardando e riguardando un film per puro amore, si finiscono per notare particolari decisamente secondari: se poi si è anche esperti di quei particolari, può scattare una benevola ossessione che fa sorridere chi vive di licenze poetiche, cioè gli autori stessi di un'opera. Succede da sempre a Ritorno al Futuro, che ha festeggiato i suoi primi 40 anni e viene di nuovo approfondito da Michael J. Fox nel suo ultimo libro "Future Boy", dove tocca una di queste ossessioni... riguardante la chitarra che Marty McFly suona nella celebre scena di "Johnny B. Goode". C'è un anacronismo... che avranno notato in pochi, ma che comprendiamo bene a livello umano.

La chitarra di Marty McFly in "Johnny B. Goode" non poteva proprio essere lì nel 1955