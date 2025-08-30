Ritorno al futuro: il nostalgico trailer per il 40° anniversario del film

News Cinema

In occasione della nuova uscita in sala di Ritorno al futuro per il quarantesimo compleanno del film, è stato diffuso un bellissimo trailer che commuoverà i fan del capolavoro di Robert Zemeckis, trascinandoli nel mondo di Marty McFly e di Doc. Alle immagini aggiungiamo un buffo ricordo personale della proiezione del film al Festival di Venezia.

Nell’anno in cui Ritorno al futuro soffia su 40 candeline, il film di Robert Zemeckis con Michael J.Fox non può che essere celebrato degnamente: innanzitutto con una nuova uscita in sala, prevista per il 31 di ottobre. La Universal ha annunciato inoltre una distribuzione esclusiva in formati Premium nonché un cofanetto intitolato Back to the Future Trilogy – 40th Anniversary Limited Edition Gift Set che comprende l’intera trilogia in 4K Ultra HD, Blu-ray e digitale e che sarà arricchito da 90 minuti di inediti contenuti bonus. Ma non è di questo che vogliamo parlarvi oggi, perché - udite, udite! - è appena stato diffuso un bellissimo e nuovissimo trailer proprio nel nome del quarantesimo anniversario del film. Non vogliamo anticiparvi nulla sulle immagini che vedrete, dicendovi solo che molti lo hanno definito nostalgico, quindi, fazzoletti alla mano, pronti via!

Ritorno al Futuro: Il Trailer Ufficiale per il 40esimo Anniversario del Film - HD

Ritorno al futuro: un successo (in)aspettato

Una delle cose più belle di Ritorno al futuro è che il film continua ad avere un grosso seguito. Ad amarlo non sono solamente coloro che negli anni Ottanta erano bambini o ragazzi, ma anche le nuove e nuovissime generazioni. Michael J.Fox lo sa e l’amore dei suoi fan gli riscalda il core soprattutto oggi che la sua battaglia contro il Parkinson è diventata più impegnativa e scoraggiante. L’attore, che ha una forza interiore incredibile, tiene moltissimo al suo pubblico, e infatti ad agosto ha partecipato volentieri a una proiezione in anteprima del film in quel di Southampton, New York.

Quando Ritorno al futuro uscì, né Michael J. Fox né Zemeckis potevano prevederne il successo, anche se il film risultò essere il maggior incasso dell’85, battendo must come Rambo 2, Rocky IV, Cocoon e I Goonies. Il guadagno totale del film si aggira oggi intorno ai 389 milioni di dollari e il merito è anche di diverse riedizioni al cinema.

Paragonato dall’autorevole critico Roger Ebert a un film di Frank Capra, Ritorno al futuro vinse l’Oscar soltanto per il miglior montaggio sonoro. Anche se l’universo creato conosce i nomi dei restanti interpreti del film, vogliamo ricordarli lo stesso. C’erano Christopher Lloyd (Emmett L. "Doc" Brown), Lea Thompson (Lorraine Baines McFly/Lorraine Baines), Crispin Glover (George McFly), Thomas F. Wilson (Biff Tannen), Claudia Wells (Jennifer Parker), Wendie Jo Sperber (Linda McFly), Marc McClure (Dave McFly), James Tolkan (Gerald Strickland), Donald Fullilove (Goldie Wilson) e Billy Zane (Match O'Malley). I due sequel del film - Ritorno al futuro 2 e Ritorno al Futuro 3 - uscirono rispettivamente nel 1989 e nel 1889, entrambi diretti da Robert Zemeckis.

Michael J. Fox al Festival di Venezia nel 1985: un ricordo personale

Chiudiamo l’articolo con un buffo ricordo personale. Nel 1985 Ritorno al futuro venne presentato al Festival di Venezia, dove Robert Zemeckis ricevette un premio speciale. All’epoca non esisteva il red carpet e quindi gli attori e i registi dei film percorrevano a piedi la distanza che separava il Palazzo del Cinema dall’Hotel Excelsior (dove solitamente risiedevano) ed entravano dalle porte principali dell’edificio. Nell’atrio del palazzo c’erano uno stand di libri e un piccolo bar, e capitava che i talent sorseggiassero prosecco o un Martini appoggiati al bancone e in mezzo alle “persone normali”. La mamma di chi scrive lavorava per il Festival, e i libri in vendita provenivano dalla sua libreria. La sera della presentazione di Ritorno al futuro, la signora dei libri era invitata alla prioezione del film e notò che, accanto a lei in fila, c’era un ragazzo bassino infagottato in una giacca di tweed. Faceva caldo durante quell’edizione della Mostra del Cinema di Venezia, quel caldo che si soffre solo al Lido e nel Sudest asiatico, e, nel vedere quel curioso tipo un po' a disagio, la signora si domandò, ridacchiando: "Ma chi è questo che con la temperatura che c’è si mette la giacca di tweed?". Poco dopo era seduta in Sala Grande, dove scoprì che il giovane uomo che aveva sbagliato abbigliamento si chiamava Michael J. Fox, era incredibilmente bravo e aveva la stoffa della superstar.