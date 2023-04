Ritorno a Seoul: il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Presentato in Selezione Ufficiale nella sezione Un Certain Regard del 75° Festival di Cannes e in anteprima italiana al Torino Film Festival, è il secondo film del regista franco cambogiano Davy Chou dopo Diamond del 2016. Ecco trailer e trama di Ritorno a Seoul, al cinema dall'11 maggio e poi in streaming su MUBI.

Arriva nei cinema italiani l'11 maggio, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con MUBI, Ritorno a Seoul, che è il secondo film del regista franco cambogiano Davy Chou dopo Diamond del 2016.

Presentato in selezione ufficiale nella sezione Un Certain Regard del 75° Festival di Cannes, e in anteprima italiana al Torino Film Festival lo scorso novembre, Ritorno a Seoul trae ispirazione dalla storia personale del suo autore. Nato in Francia da genitori cambogiani, Davy Chou torna in Cambogi, per la prima volta a venticinque anni e, come la protagonista del suo film, condivide il rapporto complesso con la sua terra natale. La storia si svolge nell’arco di otto anni, seguendo la crescita di Freddie. Durante le varie fasi che la contraddistinguono la musica diventa il denominatore linguistico che unifica e supera gli ostacoli attraverso un ritmo comune che va oltre il francese, il coreano, l’inglese e che avvicina le diverse anime del film. La ricerca dell’identità e la scoperta delle proprie radici sono il fulcro attorno a cui ruota tutta la ricerca del regista.

Ritorno a Seoul è prodotto da Aurora Films e coprodotto da Vandertastic Films e Frakas Productions, e dopo la sua uscita in sala arriverà prossimamente in streaming su MUBI.

Ecco il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di Ritorno a Seoul:





Freddie, 25 anni, impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l’hanno abbandonata. Tra incontri, nuove amicizie e l’ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate. Per scoprire che forse questa è la vita: incontrare l’inaspettato, cavalcarlo, essere tutte le persone che avresti potuto essere.