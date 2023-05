Ritorno a Seoul: ecco una clip in anteprima esclusiva del film di Davy Chou

News Cinema

Arriva nei cinema italiani l'11 maggio, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con MUBI, il secondo lungometraggio di questo regista franco-cambogiano considerato un talento emergente del cinema internazionale.

Davy Chou, classe 1983, è un regista franco-cambogiano che, oltre a dei corti, ha diretto prima un documentario intitolato Golden Slumbers, che racconta la storia dell'industria cinematografica cambogiana del periodo precente alla spietata dittatura di Pol Pot, e che è stato presentato alla Berlinale e al Festival di Busan, e poi un lungometraggio di finzione che si chiama Diamond Island, nel programma della Semaine de la critique del Festival di Cannes 2016.

Con questi due film Chou si era fatto notare dalla critica internazionale come un nome emergente da tenere d'occhio, impressione che è stata ampiamente confermata quando, nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2022, il regista ha presentato il suo secondo film, Ritorno a Seoul, che vedremo nei cinema italiani dall'11 maggio distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con MUBI, che prossimamente offrirà il film in streaming sulla sua piattaforma.

Basandosi in parte sulla sua storia, in parte su quella di una sua amica, e in parte creando liberamente, in Ritorno a Seoul Davy Chou racconta la storia di una ragazza, Freddie, di 25 anni, che dalla Francia arriva in Corea, il paese dove è nata e dove è subito dopo stata data in adozione, alla ricerca dei suoi genitori biologici. Quella di Freddie, che è interpretata da una straordinaria Park Ji-min, non è però la sola ricerca di dei genitori, ma è la ricerca di un'identità, di un posto e di un ruolo nel mondo e nel fluire della vita, ed è condotta dalla protagonista con una passione spigolosa, rabbiosa, energetica e testarda che tradisce una sete di vita inesauribile.

Qui di seguito, a testimoniare questa sete e questa vitalità, una clip in anteprima esclusiva di Ritorno a Seoul, di cui potere anche leggere la nostra recensione.



Ritorno a Seoul: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva - HD

Ritorno a Seoul, al cinema con I Wonder Pictures dall'11 maggio in collaborazione con MUBI, è prodotto da Aurora Films e coprodotto da Vandertastic Films e Frakas Productions. Ritorno a Seoul sarà prossimamente su MUBI. Ecco qui il trailer italiano e la trama ufficiali del film.



Ritorno a Seoul: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Freddie, 25 anni, impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l’hanno abbandonata. Tra incontri, nuove amicizie e l’ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate. Per scoprire che forse questa è la vita: incontrare l’inaspettato, cavalcarlo, essere tutte le persone che avresti potuto essere.