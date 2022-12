Ripercorriamo la carriera di Ralph Fiennes attraverso cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore britannico che compie oggi 60 anni è stato candidato all'Oscar in due occasioni. Eccovi alcuni dei suoi film in streaming tra i nostri preferiti.

Affermarsi a livello internazionale in un ruolo estremo quale quello del gerarca nazista Amon Goeth avrebbe potuto indirizzare la carriera del britannico Ralph Fiennes in maniera perentoria, relegandolo a ruoli da “villain” e da caraterista. E invece l’attore e regista che arriva oggi a compiere 60 anni ha dimostrato nel corso degli anni e dei film - anche di genere - di essere un artista completo e versatile, tanto da essere diventato protagonista di alcuni dei più importanti lungometraggi contemporanei. Per celebrarne la bravura abbiamo selezionato film in streaming diversi da quelli adoperati lo stesso giorno di due anni fa (ecco il link), al fine di testimoniare quanto la carriera di Fiennes sia stata preziosa e variegata. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ralph Fiennes

Schindler’s List (1993)

Schindler's List - La lista di Schindler: Il Trailer per il 25esimo anniversario - HD

Nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per una prestazione raggelante quanto ipnotica, la personificazione della logica folle del male centellinata con una forza espressiva senza precedenti. È senza dubbio Ralph Fiennes l’aspetto più terrificante e brutale di Schindler’s List, biopic di Steven Spielberg che vede protagonista un robusto Liam Neeson. Il bianco e nero potente di Janusz Kaminski arriva dritto al cuore, così come molte delle sequenze più vere e disperate. Film di rottura e insieme “classico”, vincitore di sette premi Oscar tra cui quelli per film e regia. Indimenticabile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Fine di una storia (1999)

Dolente e malinconico adattamento del capolavoro letterario di Graham Greene, Fine di una storia rappresenta al meglio tutto lo spleen di un autore dark e autunnale quale era Neil Jordan. Fiennes recita con altri due attori di gran classe come Julianne Moore e Stephen Rea in un melodramma a tinte noir davvero riuscito. Il romanticismo e la passione dei personaggi magnificamente si incastra con una ricostruzione storica visivamente elaborata, assolutamente non banale. Film da rivedere e amare con intensità e trasporto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

The Constant Gardener (2005)

Altro melodramma con tinte gialle, stravolta tratto da un altro scrittore d’eccezione quale era John Le Carré. Fiennes stavolta è però protagonista assoluto del film diretto da Fernando Meirelles, opera di intensità notevole che regala l’Oscar come attrice non protagonista a Rachel Weisz. The Constant Gardener funziona sotto più di un livello, disegnato attraverso una storia d’amore appassionante. Con un finale struggente, molto difficile da dimenticare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Hurt Locker (2008)

The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow

Partecipazione di lusso nel bellissimo dramma bellico diretto da Kathryn Bigelow, un ruolo breve ma assolutamente inteso che impreziosisce un lungometraggio già potentissimo. Jeremy Renner è il grandioso protagonista di The Hurt Locker, ma non gli sono da meno comprimari come Guy Pearce o Anthony Mackie. Film di tensione quasi insostenibile, con una densità nei personaggi e nelle situazioni degna della miglior Bigelow. Sei Oscar tra cui film e regia, prima volta per una donna. A suo modo questo war-movie ha fatto la storia. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

In Bruges - La coscienza dell'assassino (2008)

Fiennes chiude un trio di attori formidabile frizzante, composto anche da Colin Farrell e Brendan Gleeson nel ruolo di due killer che si rifugiano nella città belga in attesa di sapere quale sia il loro destino. Martin McDonagh fonde con originalità il crime-movie con Samuel Beckett, creando un mix divertentissimo e spietato. Il resto lo fanno gli attori, perfetti nel restituire a In Bruges - La coscienza dell'assassino quel sapore di leggera follia capace di renderlo unico nel suo genere. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Divertentissimo, soprattutto grazie a Fiennes. Disponibile su CHILI, Google Play.