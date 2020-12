I cinque cult-movie in streaming che vedono protagonista Ralph Fiennes

News Cinema

L'attore britannico compie oggi 58 anni. Da Schindler's List a Grand Budapest Hotel, celebriamo la sua carriera e i grandi registi con cui ha lavorato.

Oggi dedichiamo il nostro approfondimento a Ralph Fiennes, uno degli attori britannici più amati dell’ultimo trentennio di cinema. Dotato di capacità drammatiche indubitabili, l’attore negli anni dopo essere “esploso” grazie a Steven Spielberg e il suo Schindler’s List si è costruito una carriera impressionante, girando una serie di cult-movie ancora oggi apprezzatissimi. Nel decennio successivo poi Fiennes ha aperto le porte al cinema di grande richiamo preso il grande pubblico, soprattutto grazie al ruolo iconico di Voldemort nella saga di Harry Potter. Da quel momento la volontà di esplorare differenti tipi di produzioni e generi - dal fantastico al thriller, dal dramma alla commedia sofisticata - ha permesso a Fiennes di dimostrare la sua poliedricità e soprattutto collaborare con grandi cineasti, come dimostrano pienamente i cinque film in streaming scelti per raccontarne la bravura. Oggi l’attore e regista compie 58 anni e noi di Comingsoon.it lo celebriamo con la sua stessa arte. Buona lettura.

I cinque migliori film in streaming interpretati da Ralph Fiennes

Schindler’s List

Quiz Show

Spider

Red Dragon

Grand Budapest Hotel

Schindler’s List (1993)

Schindler's List: Il Trailer per il 25esimo anniversario - HD

Il dramma in bianco e nero sull’Olocausto girato da Steven Spielberg rimane una pietra miliare della cinematografia contemporanea, improntato secondo un realismo di fondo che permette agli attori di esplorare la psicologia dei loro personaggi attraverso i tempi specifici della narrazione. Fiennes dipinge il gerarca nazista Amon Goeth con una precisione emotiva e psicologica agghiacciante, strameritando la candidatura all’Oscar come attore non protagonista. Schindelr's List ha segnato un’epoca, doloroso e cadenzato alla perfezione. Indispensabile per ricordare la storia del XX Secolo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix.

Quiz Show (1994)

Altro ruolo fascinoso e sottilmente ambiguo per Fiennes, quello del rampollo di una famiglia altolocata che viene coinvolto nello scandalo di un quiz televisivo truccato negli anni ‘50. Robert Redford dirige un film dalla precisione certosina, perfetto per raccontare una pagina “sporca” del rapporto tra l’America e i media in un momento storico fondamentale per la storia della televisione e la sua ingerenza nella vita dei cittadini. Quiz Show è magnifica ricostruzione e insieme atto di denuncia sottile. Nel cast anche John Turturro, Martin Scorsese e il grande, grandissimo Paul Scofield. Disponibile su Chili.

Spider (2002)

Chiamato dal grande David Cronenberg come protagonista assoluto dell’adattamento cinematografico dal romanzo di Patrick McGrath, Ralph Fiennes risponde all’appello con una prova d’attore ammirevole, complessa nella sua rappresentazione della follia umana e attentissima a non andare sopra le righe più del dovuto. Spider si rivela una esplorazione dei meandri della mente umana realizzata con attraverso la visione livida dell'autore de La mosca e Inseparabili. Un altro tassello prezioso sia nella carriera dell’autore canadese che dell’interprete britannico. Nel cast anche Gabriel Byrne e l’amata Miranda Richardson. Disponibile su Chili, Google Play.

Red Dragon (2002)

Red Dragon: il trailer del film

L’adattamento del best-seller di Thomas Harris consente a Fiennes di interpretare un serial-killer affascinante e terrificante come pochi visti sul grande schermo. L’attore ne regala una versione perfetta per adattarsi al tono imposto dai due protagonisti Anthony Hopkins ed Edward Norton. Red Dragon è degnissimo cinema di intrattenimento, anche se non arriva ai livelli de Il silenzio degli innocenti e soprattutto Manhunter di Michael Mann, tratto dallo stesso romanzo ma col finale alterato. Il film di Brett Ratner promette comunque di incollare lo spettatore alla poltrona, riuscendoci in pieno anche grazie alla prova scioccante di Fiennes. Nel cast anche Philip Seymour Hoffman ed Emily Watson. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW TV.

Grand Budapest Hotel (2014)

Grand Budapest Hotel: Il trailer italiano del film di Wes Anderson - HD

Con una scelta geniale e controcorrente Wes Anderson vuole Fiennes come protagonista della sua commedia surreale ambientata in un lussuoso albergo pieno di ospiti altrettanto surreali. L’attore sorprende con una prova magistrale, soave, capace di mettere il luce le doti comiche che l'interprete in precedenza non aveva esplorato con continuità. Grand Budapest Hotel è uno dei film maggiormente compiuti di Anderson e una ventata d’aria fresca nella carriera di Fiennes. Insieme a lui come sempre nei film dell’autore texano un cast assortito e sfolgorante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Il grande pubblico soprattutto più giovane ama Ralph Fiennes per il ruolo di Voldemort, gli amanti del melodramma elegante invece lo ricordano per Il paziente inglese, con cui ottenne la sua seconda nomination all’Oscar, la prima come protagonista. E voi quale altro film amate interpretato da Ralph Fiennes? Forse The Constant Gardener? O nei nuovi film di 007 come ad esempio il notevole Skyfall? Oppure uno dei nostri preferiti, La duchessa con Keira Knightley? Ah già, dimenticavamo: nel 1995 Fiennes è stato grande protagonista di Strange Days di Kathryn Bigelow, uno dei film più potenti del decennio. Purtroppo non disponibile in streaming in Italia.