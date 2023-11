Ripercorriamo la carriera di Alexander Payne attraverso i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il regista premio Oscar sta per tornare sugli schermi con The Holdovers. Ecco cinque dei suoi film in streaming che ho hanno reso uno dei più importanti cineasti di oggi.

Dopo qualche anno di silenzio, a causa soprattutto di progetti che per vari motivi non si sono concretizzati, Alexander Payne torna nelle sale italiane con The Holdovers, commedia dolceamara che vede protagonista Paul Giamatti. Abbiamo dunque scelto di ripercorrere la carriera notevole del cineasta adoperando i soliti cinque film in streaming a disposizione. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Alexander Payne

Election (1999)

Il primo successo di critica, con tanto di nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura, arriva con una commedia sulfurea sull’ipocrisia del mondo scolastico, dove in teoria dovrebbero essere forgiati coloro che reggeranno lo status morale, politico e sociale del futuro. Reese Witherspoon è una protagonista briosa e velenosa, Matthew Broderick un professore meschino al punto giusto. Molte sequenze sono realmente disturbanti, e fanno di Election un film culto di fine millennio. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video, Paramount +.

A proposito di Schmidt (2002)

Alla commedia tristissima sulla finitezza umana, su anime che non riescono troppo spesso a vedere oltre il proprio dolore. Jack Nicholson offre una prova stratosferica in A proposito di Schmidt, che vede nel cast anche una bravissima Kathy Bates, Hope Davis e Dermot Mulroney. Nomination all’Oscar per il miglior attore e la miglior attrice non protagonista. Si ride davvero a denti stretti, ma si ride sul serio…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sideways - In viaggio con Jack (2004)

Il capolavoro di Alexander Payne è anche il primo vero film in cui inizia a dimostrare di avvicinarsi ai suoi personaggi, provare empatia per loro. E difficilmente si poteva fare altrimenti, vista le profondità e lo spessore del protagonista Miles, straordinariamente interpretato da Paul Giamatti. Sideways - In viaggio con Jack viene candidato all’Oscar per film, regia, attori non protagonisti e sceneggiatura, portando a casa quest’ultima statuetta. Commedia sul dolore di vivere una vita normale, e sulla speranza di trovare la pace interiore. Impagabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Paradiso amaro (2011)

La dissoluzione del nucleo familiare a causa di un banale incidente, la ricerca di verità da parte di un padre e una figlia che devono venire a conti con la tragedia. George Clooney conduce Paradiso amaro dentro un percorso umano davvero emotivamente preciso, facendosi ottimo protagonista. Shailene Woodley a supporto funziona perfettamente, e la sceneggiatura ancora da Oscar si presenta solidissima. Altra perla di un cineasta che racconta gli uomini comuni come nessun altro oggi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nebraska (2013)

Il bianco e nero robusto e frastagliato di Nebraska incornica con potenza questa storia di un rapporto padre/figlio complesso, burrasocso e come sempre verissimo nel cinema di Payne. Un mastodontico Bruce Dern e un ottimo Will Forte a supporto funzionano a meraviglia, con Bob Odenkirk irresistibile in un ruolo di supporto. Nebraska è forse il film maggiormente pessimista e personale di Payne, e funziona davvero in profondità. Arrivano le ennesime nomination all’Oscar per film, regia, attore, sceneggiatura. Altro titolo di rara forza cinematografica. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.