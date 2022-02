Ricomincio da capo: buon Giorno della Marmotta a tutti! Origini e curiosità sul cult movie e sulla tradizione

News Cinema

Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il Giorno della Marmotta, reso celebre dalla irresistibile commedia di Harold Ramis con Bill Murray. Ma non ovunque festeggiano, perché una famosa marmotta è morta. Le origini della tradizione e un film da vedere e rivedere.

Quasi un anno dopo l'uscita americana (il 12 febbraio 1993) arrivava nei cinema italiani il 7 gennaio 1994 una delle commedie romantiche più irresistibili di tutti i tempi, Ricomincio da capo (Groundhog Day) di Harold Ramis. Non solo ci sbellicammo dalle risate grazie alla grandiosa interpretazione di Bill Murray e ci emozionammo all'improbabile ma romanticissima storia tra lui e la collega interpretata da Andie McDowell, ma tra i mille spunti di riflessione e divertimento di questo film, facemmo conoscenza anche con la tradizione del Giorno della Marmotta, che cade oggi, 2 febbraio.

La storia del film - che molti già conosceranno - è quella di un giornalista televisivo, Phil Connors, dal carattere scorbutico ed egoista, che la sua tv ogni 2 febbraio manda nella cittadina di Punxsatawney, in Pennsylvania per un reportage sul Giorno della Marmotta, quando, secondo la tradizione, l'uscita dell'animale dalla sua tana predice la fine dell'inverno. Sgarbato e annoiato, Phil si comporta malissimo con gli accoglienti abitanti della cittadina, con i suoi colleghi, tra cui la bella Rita, con un fastidioso ex compagno di scuola (Stephen Tobolowsky) e con tutti quelli che hanno la sfortuna di incrociarlo. Per "punizione" finisce in un loop temporale, si sveglia ogni mattina con la radiosveglia che suona "I Got You (Babe)" di Sonny & Cher, e rivive la stessa giornata. Per spezzare il loop, durante il quale proverà ripetutamente a uccidersi e a sedurre la collega, dovrà imparare ad essere una persona migliore. Ma non sarà così facile riuscirci.

Oggi il concetto di loop temporale al cinema ci è famigliare (pensiamo solo a film come Source Code, Looper, Edge of Tomorrow, Auguri per la tua morte e Palm Springs), ma Ricomincio da capo di Harold Ramis fu uno dei primi a sfruttare il concetto e il primo a rappresentarlo in commedia e ad ambientarlo nella festosa atmosfera di una pittoresca sagra paesana. Ma che origini ha il Giorno della Marmotta?

Il Giorno della Marmotta: le origini e le... protagoniste

Il Groundhog Day si celebra negli Stati Uniti e in Canada, negli Stati dove l'inverno è particolarmente rigido. In realtà la ricorrenza corrisponde alla nostra Candelora (avete presente il proverbio "quando vien la Candelora dall'inverno siamo fora, ma se piove o tira vento nell'inverno siamo dentro", con tutte le varianti regionali?), la festività cristiana della benedizione delle candele. E la tradizione nordamericana di far predire la fine dall'inverno a una marmotta (se si affaccia alla sua tana, vede la sua ombra e subito rientra, l'inverno proseguirà per altre sei settimane) deriva da un'usanza esportata da immigrati tedeschi proprio nella cittadina di Punxsatawney, la cui marmotta (da declinare al plurale, visto il ciclo di vita di questi animaletti) si chiama Phil, come Bill Murray nel film (cosa che gli dà ancora più sui nervi). Nel giorno della ricorrenza si parlava solo dialetto tedesco della Pennsylvania. L'usanza poi si è estesa ad altri Stati e ognuno ha la sua (le sue) marmotta star. A ben pensarci è un vero miracolo che il caos che si scatena intorno a questo evento oggi non scoraggi le povere marmotte a uscire dalla tana. A proposito, tra poco più di un'ora, se volete vedere l'evento in diretta, questo è il link: https://www.visitpa.com/live-stream-phils-prediction

Proprio oggi, 2 febbraio 2022, arriva la notizia che gli abitanti di Millton, nel New Jersey, non potranno festeggiare la ricorrenza perché la loro marmotta, Mel, che vedete nel post da Instagram qua sotto, è morta e non c'è stato il tempo di trovare un sostituto, dal momento che in questo periodo dell'anno la maggioranza di questi animali è in letargo. Oltre a Punxsatawney Phil e Millton Mel, in America le marmotte più famose sono Dunkirk Dave e Staten Island Chuck, nello stato di New York, come Mel, e Buckeye Chuck di Marion, Ohio.

Ricomincio da capo: un cult movie festeggiato ovunque

All'uscita, Ricomincio da capo non fu un grande successo commerciale, del resto quello fu l'anno di Mamma ho perso l'aereo. Ma col tempo arrivarono l'amore dei fan e i riconoscimenti. Il film di Harold Ramis è uno di quelli che gli americani definisco "sleeper", che col tempo vengono fuori e crescono sempre più. Nell'area di Woodstock, dove è stato girato, si tiene un Groundhog Day Festival con visite alle location delle riprese, e nella cittadina varie targhe commemorano il film. Nel 2000 l'American Film Institute ha messo il film al 34esimo posto tra le migliori commedie di sempre. La frase del titolo, "il giorno della marmotta", è diventata sinonimo di situazione spiacevole e ripetitiva. Nel 2006 Ricomincio da capo è stato inserito nel National Film Registry americano per la sua "significativa storia, cultura ed estetica". In molte parti del mondo viene proiettato ogni 2 febbraio. Nel 2016, fan di Liverpool si riunirono per guardarlo per oltre 24 ore, mettendo in pratica il concetto di loop temporale e Sky Cinema Television Channel lo ha trasmesso per 24 ore dal 2017. In Italia purtroppo al momento non è reperibile gratuitamente. Nel 2020 Stephen Tobolowsky parlava di una possibile serie tv ispirata al film. Chissà... a volte, davvero, repetita iuvant.