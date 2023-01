Richard Nixon "raccontato" attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Il più controverso Presidente della storia degli Stati Uniti nasceva il 9 gennaio 1913. Eccovi alcuni film in streaming che ne raccontano la storia, la figura umana e l'influenza politica.

Nato il 9 gennaio 1913 e deceduto il 22 aprile 2004, Richard Nixon è stato senz’ombra di dubbio uno dei più controversi e a suo modo importanti Presidenti degli Stati Uniti della storia contemporanea. Una figura in chiaroscuro che per molti ha rappresentato metaforicamente la definitiva impossibilità di rendere reale il cosiddetto “Sogno Americano”: il famigerato Scandalo Watergate che ha portato alle dimissioni di Nixon nel 1974 ha in qualche modo definitivamente sancito il distacco ideale ed emotivo tra singolo cittadino e istituzione politica, un legame che era stato fortemente incrinato dall’assassinio di John Kennedy nel 1962. Il cinema ha affrontato in maniera diretta o traslata la figura di Richard Nixon e la sua influenza sullo status quo. Ecco i cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano al meglio tale approccio. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano Richard Nixon

Tutti gli uomini del presidente

Gli intrighi del potere - Nixon

Frost/Nixon - Il duello

Watchmen

Elvis & Nixon

Tutti gli uomini del presidente (1976)

Il caposaldo del cinema di indagine giornalistica che il Washington Post condusse fino al Watergate rimane una delle pietre miliari degli anni ‘70. Nel ruolo di Woodward e Bernstein Robert Redford e Dustin Hoffman formano una coppia straordinaria, supportati da un cast di caratteristi incredibile tra cui svetta un Jason Robards Jr. da Oscar. Alan J. Pakula dirige Tutti gli uomini del presidente come un dramma distopico, lasciando fuoriuscire tutta la soffocante assurdità degli eventi. Tutti gli uomini del presidente arriva dritto al cuore dell’istituzione presidenziale e ne mina le fondamenta. Con pieno diritto. Grande sceneggiatura di William Goldman, anch’essa premiata con la statuetta. Quattro Oscar in totale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, NOW.

Gli intrighi del potere - Nixon (1995)

Nelle mani robuste e capaci di Oliver Stone Richard Nixon diventa una figura tragica, shakespeariana, un uomo che brama potere soprattutto per essere accettato come pari agli altri. Anthony Hopkins nel ruolo del Presidente è ovviamente efficacissimo, ma Joan Allen accanto a lui molto spesso gli ruba la scena. Gli intrighi del potere - Nixon possiede la forza irruenta del cinema di Stone ma anche molti dei suoi difetti, in particolar modo quello di non riuscire a contenersi. Momenti di grande cinema per un’opera torrenziale e vibrante. Da vedere assolutamente. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Frost/Nixon - Il duello (2008)

Frost/Nixon - Il duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ancora una volta giornalismo al potere. Ron Howard mette in scena con classe cristallina e grande senso del cinema la celeberrima intervista che Nixon concesse a David Frost in cui ammise le proprie colpe. Scritto da un Peter Morgan in grande spolvero, Frost/Nixon - Il duello regala a Frank Langella e Michael Sheen due ruoli fondamentali, che gli attori ritraggono a meraviglia. Nel cast anche Rebecca Hall, Kevin Bacon, Sam Rockwell. Svariate nomination all’Oscar tra cui miglior film, regia, attore protagonista e sceneggiatura. Un lungometraggio tagliente e divertentissimo da assaporare. Disponibile su Rakuten TV.

Watchmen (2008)

L’adattamento cinematografico della straordinaria graphic novel c’entra eccome con Richard Nixon, perché possiede tutto il senso di disillusione e pessimismo che il suo mandato ha lasciato agli Stati Uniti. Col Presidente ancora in carica per l’ennesima riconferma, Watchmen racconta di un mondo che va a rotoli mentre tutto è diventato soporifero, piovoso e allucinato. Il terrore dell'altro diventa manipolazione di massa e i supereroi sono lo specchio deformato e purtroppo oscuro di noi stessi. Doloroso Rorschach, cantore maledetto di un’epoca. Film di culto di un decennio, da amare incondizionatamente. Zack Snyder ha fatto il suo capolavoro, altro che Superman & Co…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Elvis & Nixon (2016)

Chiudiamo con la divertente e strampalata commedia satirica che vede Nixon concedere udienza niente meno che a Elvis Presley perché l’icona del rock vuole essere reclutato come agente sotto copertura per combattere il comunismo. Elvis & Nixon dovrebbe essere visto soprattutto perché Kevin Spacey e Michael Shannon nei rispettivi personaggi sono un portento, si divertono come folli e lo danno a vedere. Ma anche comprimari di lusso quale un perfetto Colin Hanks dicono qualcosa, eccome. Elvis & Nixon possiede un tocco stonato di grande effetto, racconta i due personaggi più in profondità di quanto la superficie non riveli. Da riscoprire, è una piccola gemma di ironia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.