Richard Gere contro l'autoritarismo: "Immaturità e narcisismo: quel tipo di potere uccide"

Richard Gere, ritirando il premio alla carriera ai Goya in Spagna, non ha risparmiato parole su Trump e sulla direzione non solo dell'America, ma del mondo occidentale: "Il tribalismo sta cominciando a conquistarci".

Star del cinema ma anche attivista da decenni, ricevendo il premio Goya alla carriera in Spagna, Richard Gere non è riuscito a trattenere un giudizio fermo e angosciato sulla situazione politica degli Stati Uniti, ma anche di gran parte del mondo occidentale. Gere non è girato intorno alla questione e ha anche parlato direttamente di Donald Trump, alludendo a una commistione di potere e denaro, chiaro riferimento a Elon Musk. Hollywood comincia a muoversi con cautela in un clima nazionale non di certo vicino alle idee liberali, ma Gere da tempo esce ed entra dall'establishment, seguendo anche progetti indipendenti, per cui non procede con i piedi di piombo. Leggi anche Richard Gere a Roma per Gli invisibili: "L'ascolto è l'inizio di ogni guarigione"

Richard Gere: "Il nostro presidente è un bullo e un delinquente"

Di recente interprete di Oh Canada - I tradimenti per un ritrovato Paul Schrader che lo diresse in American Gigolo, il settantacinquenne Richard Gere si è di recente trasferito a vivere in Spagna con la giornalista e attivista Alejandra Silva, originaria della Galizia. Nel corso degli anni ha sempre fatto sentire la sua voce contro la violenza, tanto che il suo schierarsi per il Tibet gli impedisce tuttora di mettere piede in Cina, con un divieto formale delle autorità. Personalmente ricordiamo che dieci anni fa, durante la promozione di Gli invisibili, film da lui interpretato sui senzatetto, chiese di organizzare la conferenza stampa con noi giornalisti alla mensa della Comunità di Sant'Egidio a Roma, perché riteneva il solito albergo di lusso contraddittorio col tema del lavoro. Tra la cerimonia e la conferenza stampa per il Goya, oggi dice:

[Trump] è un irresponsabile ed è un vero pericolo che i miliardari controllino l'America... se associate denaro e potere, si finisce in una zona oscura. Questi clown vestiti da presidenti appaiono immaturi e narcisisti. Quel tipo di potere uccide. [...]

Siamo in momento molto buio in America, abbiamo un bullo e un delinquente come Presidente degli Stati Uniti. [...] Facciamo tutti parte di un solo universo in cui s'incrociano dolore, dispiacere, gioia, aspettative, sogni, speranze e visioni. E vedo che il mondo in cui viviamo oggi lo sta dimenticando, ci sta conquistando questo folle tribalismo, pensiamo di essere tutti separati, e purtroppo abbiamo eletto rappresentanti che non ci ispirano come vorremmo essere ispirati. [...] Questo non vale solo per gli Stati Uniti, succede ovunque. [...] L'autoritarismo ci conquista. Dobbiamo essere attenti. Dobbiamo avere energia. Dobbiamo essere spavaldi. Dobbiamo essere coraggiosi. [...]

Dobbiamo avere la forza di alzarci, di essere onesti, c'è un posto in tutte le nostre vite per una base di gentilezza, di amore, di comprensione. Per capire come abbracciarci in modo essenziale e reale.