Return to Silent Hill: ecco il primo teaser trailer del film di Christophe Gans

Il regista francese Christoph Gans torna al franchise videoludico horror Silent Hill, con Return to Silent Hill. Ecco il primo suggestivo teaser trailer.

Nel 2006 il regista francese Christophe Gans diresse il primo adattamento della saga videoludica horror Silent Hill, con risultati a nostro avviso più che discreti. Diciotto anni dopo, è tornato a quel mondo per realizzare Return to Silent Hill, nuovo adattamento di Silent Hills 2, previsto come reboot della saga (niente a che vedere col sequel del 2012 Silent Hill: Revelation 3D). E adesso finalmente sono uscite le prime immagini in questo breve teaser trailer.

Return to Silent Hill

Nel breve trailer vediamo Jeremy Irvine, il protagonista nel ruolo del personaggio del videogame, James Sutherland, recarsi alla ricerca del suo grande amore (Hannah Emily Anderson), arrivare nella spettrale Silent Hill, dove ritroviamo alcune vecchie mostruose conoscenze come le infermiere e Pyramid Head. La trama prosegue: "Mentre James si addentra sempre più nell'oscurità, incontra delle figure terrificanti, sia nuove che familiari, e inizia a mettere in dubbio la propria salute mentale, mentre lotta per dare un senso alla realtà e reggere abbastanza a lungo per salvare il suo amore perduto". Christophe Gans ha dichiarato in merito al film: "Return to Silent Hill è una storia d'amore mitologica su una persona così profondamente innamorata da essere disposta ad andare all'inferno per salvare qualcuno". Contemporaneamente al film, Konami sta creando una nuova versione del videogame.