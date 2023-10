Resvrgis, l'inquietante teaser trailer dell'horror con Ludovica Martino

News Cinema

È arrivato il teaser trailer di Resvrgis, l'horror diretto da Francesco Carnesecchi e interpretato da Ludovica Martino. Il film sarà presentato nella sezione Panorama Italia ad Alice nella città, il 27 ottobre a Roma, nell'ambito della Festa del Cinema. È l'opera seconda di Carnesecchi, e arriva dopo La partita del 2020. Orrore e sopravvivenza sono suggeriti già da queste prime immagini...



Resvrgis: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Resvrgis, la trama del film con Ludovica Martino

In Resvrgis si racconta di una battuta di caccia, organizzata da Sara (Ludovica Martino) e dai suoi amici in un bosco. Non immaginano però che lì si nasconde una creatura inquietante, legata a un passato tutto da scoprire: una presenza che presto trasformerà i cacciatori in prede inermi di fronte alla sua furia. E a quel punto si tratterà solo di riuscire a sopravvivere. Coprodotto da Illmatic Film Group, Beetlefilm e Red Carpet, il lungometraggio vede nel cast, oltre all'attrice di Sotto il sole di Riccione e Skam Italia, anche Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele Mariani e Thomas Santu.

Spiega il regista:

Resvrgis è un thriller cupo che catapulta i protagonisti in una zona remota dei Monti Simbruini [tra Lazio e Abruzzo, ndr], dove storia e leggenda si fondono in un unico denominatore: il mistero. Testimonianze storiche come la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio confermano la presenza di licantropi già nel 77 d.c. A quei tempi si praticavano diversi culti, come quello della Luna di Sangue durante le Lupercali, e furono proprio gli Imperatori Romani i primi a dare la caccia ai Mannari. Resvrgis gioca con la mitologia nostrana, mescolandola alla cultura pop e al linguaggio del cinema horror, per raccontare la metamorfosi di una suicida e della sua resurrezione.