Renfield: l'ultimo e definitivo trailer italiano ufficiale del film con Nicolas Cage

Un paio di mesi e ci siamo. 25 maggio 2023: questa la data d'uscita italiana fissata per Renfield, il film in cui l'amatissimo Nicolas Cage interpreta uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema, il Conte Dracula, e in cui il giovane Nicholas Hoult è invece il tuo storico, tormentato assistente, colui che dà il titolo al film.

Questa volta è Chris McKay che, a partire da un'idea originale di Robert Kirkman e una sceneggiatura di Ryan Ridley, rilegge per l'ennesima volta la storia scritta da Bram Stoker, portando i suoi protagonisti nel presente, assumendo il punto di vista di R. M. Renfield e raccontando un Dracula che è immaginato come un erede diretto di quello interpretato per la prima volta da Bela Lugosi nel 1931, ma è anche impreziosito da sfumature warholiana (nel senso di Andy).

Questo che vedete qui di seguito è l'ultimo, definitivo trailer italiano ufficiale di Renfield:



Renfield: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Il male non sarebbe eterno senza un piccolo aiuto.

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, il candidato all'Emmy Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto dal vincitore dell'Emmy Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman - Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Il film è interpretato dalla vincitrice del Golden Globe Awkwafina (The Farewell - Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), dalla vincitrice dell'Emmy e candidata al premio Oscar® Shohreh Aghdashloo (Casa Saddam, La Casa di Sabbia e Nebbia), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus - Niente è come sembra).

Renfield è una produzione Skybound/Giant Wildcat, prodotto da Chris McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani), Bryan Furst (Daybreakers - L'ultimo vampiro), Sean Furst (Daybreakers - L'ultimo vampiro) Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead). Il produttore esecutivo è Todd Lewis (manager dell'unità di produzione, Jason Bourne).