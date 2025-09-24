TGCom24
Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto: il trailer italiano ufficiale
News Cinema

Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto: il trailer italiano ufficiale

Sarà presentato in anteprima in Alice nella Città per poi debuttare nelle sale di tutta Italia dal 4 dicembre il film tratto dall'omonimo best seller di Colleen Hoover. Ecco trailer e poster di Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto.

Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto: il trailer italiano ufficiale

Tra i film che compongono il programma di Alice nella Città 2025 appena annunciato c'è anche Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, film tratto dall'omonimo best seller di Colleen Hoover al momento inedito in Italia che racconta la storia di Morgan e Clara, madre e figlia che si trovano ad affrontare ciò che resta dopo un devastante incidente che porta alla luce un tradimento sconvolgente, costringendole a confrontarsi con segreti di famiglia, ridefinire l’amore e riscoprire il loro legame.
Diretto da Josh Boone, il film vede Allison Williams e Mckenna Grace nei panni di queste due protagoniste, affiancate anche da Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Clancy Brown.
Descritto come " una storia di fragilità e forza, di ciò che si perde e di ciò che può ancora essere salvato", Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto arriverà nei cinema italiani dal 4 dicembre distribuito da Eagle Pictures, e qui di seguito trovate trama, trailer e poster ufficiali.

Tratto dal bestseller internazionale, Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, è il racconto intenso e struggente di una madre, Morgan (Allison Williams), e di sua figlia Clara (Mckenna Grace), travolte da un tragico incidente che cambia per sempre le loro vite. Una verità sconvolgente viene a galla, e con essa il peso dei segreti, delle scelte mancate, delle parole mai dette. Mentre il dolore le mette di fronte a segreti di famiglia sepolti da tempo, madre e figlia si troveranno a ridefinire il senso dell’amore e a riscoprire il legame che le unisce.


