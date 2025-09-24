Alice nella Città: presentato il programma di un festival sempre più autonomo

News Cinema

Continua a crescere e a diffondersi nella città e ormai si configura come vero festival autonomo e parallelo rispetto alla Festa del cinema di Roma. Presentato il programma di Alice nella città, eccolo nel dettaglio.

Dopo ventitré anni Alice nella città si rende sempre più indipendente della Festa del Cinema di Roma, pronta a presentare il suo programma con un occhio attento alle storie per ragazzi, rivolte a un pubblico di appassionati e fatto di studenti delle scuole di una città sempre più coinvolto nei vari quartieri. Un vero festival autonomo e parallelo, come l’hanno definito Fabia Bettini e Gianluca Gianneli, i fondatori e direttori artistici, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione. Come noto, l'apertura è affidata - fuori concorso - Good Boy, opera prima low budget e indipendente diretta da Ben Leonberg.

Alice nella città, da sempre attenta al racconto della realtà con uno sguardo ad altezza bambino, anche quest’anno dedica una parte importante del proprio programma all’infanzia. Gli occhi di un bambino e la potenza dell’amore oltre il tempo e la memoria sono al centro di Per te di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e Javier Francesco Leoni, proiezione speciale in Panorama Italia e in coproduzione con la Festa del Cinema. Tra gli 11 film del concorso, “tre opere sanno cogliere dell’infanzia il potere della ribellione”.

La torta del presidente di Hasan Hadi (candidato iracheno all’Oscar 2026 per il miglior film internazionale e Caméra d’Or per la migliore opera prima al festival di Cannes) è un film che vive nei ricordi d’infanzia del suo regista. In un villaggio tra le paludi della Mesopotamia, nell’Iraq degli anni ‘90, durante il regime autoritario di Saddam Hussein, il viaggio di un bambino e di sua nonna alla ricerca degli ingredienti per fare una torta diventa lo spunto per raccontare nel profondo il collasso morale e di civiltà di un Paese, attraverso il potere immenso che ha lo sguardo imprendibile dei bambini.

Gli fa eco My Father’s Shadow il prezioso e toccante debutto di Akinola Davies Jr., premiato con la Menzione speciale Camera d’Or a Cannes e nel quale la ricerca dei legami familiari si confonde con un desiderio profondo di libertà nella capitale nigeriana Lagos, scossa da tremendi disordini politici nel 1993. Gli esordi di Hadi e di Davies Jr. sono due storie di altissima letteratura cinematografica sull’infanzia. Due favole luminose scritte con la penna di un bambino, che dei protagonisti ne colgono la libertà, la dolcezza e gli spiragli di speranza.

L’infanzia è raccontata anche attraverso l’animazione, con un film da guardare con gli occhi spalancati. La piccola Amelie, opera prima di Liane-Cho Han e Maïlys Vallade, tratta dal romanzo della scrittrice belga Amélie Nothomb (edito da Voland), disegna la mappa dei primissimi anni di vita di una bambina. Mettere in scena l’infanzia con un film d’animazione come questo significa raccontare i passaggi fondamentali dell’esistenza e l’immaginario poetico delle piccole e grandi scoperte quotidiane.

Continuando a curiosare in un ampio programma, notiamo con curiosità la presenza di Anemone, opera prima che segna l'atteso ritorno sulle scene di Daniel Day-Lewis diretto da suo figlio Ronan. I due saranno a Roma e parteciperanno a una masterclass padre - figlio che sarà aperta al pubblico e a tutti gli accreditati. Daniel Day-Lewis torna sul grande schermo, dopo otto anni di assenza, con un film che parla di temi forti alle nuove generazioni.

Un’altra linea di retta “che attraversa e tiene insieme molti titoli della selezione di quest’anno è rappresentata dalla scuola”. Si parte con il restauro in 4K di La scuola di Daniele Luchetti, tratto dal romanzo di Domenico Starnone, qui anche sceneggiatore, a 30 anni dall’uscita al cinema, in bilico tra ironia e malinconia. Da un’idea di Luca Zingaretti e con Luisa Ranieri, spazio poi alla serie tv La preside, diretta da Luca Miniero, e presentata in coproduzione con la Festa del Cinema, porta sullo schermo una vicenda potente e attuale che restituisce valore al ruolo della scuola come presidio di legalità, speranza e futuro. Il mondo della scuola è anche protagonista di Domani interrogo, diretto da Umberto Carteni e tratto dal romanzo di Gaja Cenciarelli, che esplora il difficile rapporto tra insegnanti e studenti, attraverso le vicende di un’ostinata professoressa di una quinta liceo della periferia di Roma interpretata da Anna Ferzetti. E la scuola è anche al centro dalla serie tv Un professore, con Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, di cui sarà presentata la terza stagione. I ragazzi del Liceo Leonardo Da Vinci dovranno vedersela con la Maturità, esperienza scolastica che sancirà ulteriormente le alleanze, le amicizie, gli amori nati tra i banchi a partire dalla prima stagione. Dalla Mostra del Cinema di Venezia, infine, arriva nella sezione “Sintonie”, Un anno di scuola di Laura Samani, valso il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti al giovane Giacomo Covi.

Il concorso Panorama Italia, vetrina dedicata alla scoperta e sulla valorizzazione del cinema italiano, presenta sei i titoli concorrono quest’anno per la prima volta al premio del pubblico: Squali di Daniele Barbiero con James Franco, Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame; la commedia 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi; l’opera prima Gioia mia di Margherita Spampinato, premiato allo scorso Locarno Film Festival; l’italo-marocchino Bouchra di Orian Barki e Meriem Bennani; Leila di Alessandro Abba Legnazzi e L’ultimo schiaffo di Matteo Oleotto. A chiudere il Panorama Italia sarà la proiezione speciale della commedia Una famiglia sottosopra di Alessandro Genovesi con Luca Argentero e Valentina Lodovini.

Fra gli altri appuntamenti anche Fuori sala, il format ideato da Alice nella città, in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e del Municipio I, che si snoderà con diversi appuntamenti durante il mese di ottobre, anticipando e attraversando la ventitreesima edizione del festival per concludersi nei primi giorni di novembre con l’arrivo a Roma di Robert De Niro per due giorni di celebrazioni il 6 e 7 novembre. Una programmazione di incontri, letture ad alta voce, presentazioni letterarie legate a cinema e libri e proiezioni speciali ad accesso gratuito che avranno luogo ad ottobre nel triangolo che va da Via Condotti, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Via Margutta, Piazza del Popolo e Via Sistina e a novembre nel distretto Via Veneto, Barberini, Via Bissolati.

Torna per il terzo anno il progetto speciale Womenlands, la linea di incontri e premi dedicata alle eccellenze femminili italiane e internazionali per mettere in luce un nuovo ruolo della donna nella società contemporanea e la sensibilità della Capitale sul tema dei diritti e dell’inclusione. A Tosca sarà assegnato anche il Womenlands Excellence Award e con lei saranno premiate anche la candidata al Nobel per la pace Reem Al-Hajajreh, la presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Maria Anghileri, l’attrice Claudia Pandolfi e la regista catalana Carla Simón.

A quest’ultima Alice nella città dedicherà una retrospettiva, organizzata in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Roma, che comprende i suoi tre lungometraggi, un'ideale trilogia sulla famiglia e sulle memorie d'infanzia: Estate 1993 (2017), Alcarràs - L’ultimo raccolto (2022) e il suo ultimo lavoro Romería (2025) che sarà accompagnato da un “incontro aperto al pubblico che introdurrà la visione del film.