Red One: Dwayne Johnson pubblica le prime foto con Babbo Natale/J.K. Simmons

Dwayne Johnson posta su Instagram due fotografie dal set di Red One, mostrando J.K. Simmons nel costume e nel ruolo di Babbo Natale. Il film esce nel 2023.

Sono passati diversi mesi da quando vi abbiamo parlato per la prima volta del film natalizio con Dwayne Johnson Red One, che uscirà nel 2023 e che porta la firma di Jake Kasdan, già regista dei nuovi Jumanji. Sappiamo che lo sceneggiatore del film è Chris Morgan e che la vicenda sarà piuttosto movimentata e buffa, oltre a essere una reinvenzione della mitologia cinematografica del Natale.

Interpretato anche da Chris Evans, Kiernan Shipka, Lucy Liu, Mary Elizabeth Ellis, Nick Kroll e Kristofer Hivju, Red One ha ovviamente il suo Babbo Natale, che non ha il volto di Dwayne Johnson, come il produttore Hiram Garcia aveva spiegato nel mese di gennaio, ma di J.K. Simmons, attore premio Oscar che ha doppiato proprio Santa Claus nel film d'animazione Klaus - I Segreti del Natale. Oggi possiamo vederlo proprio nel costume dell'anziano e barbuto signore che la notte del 24 dicembre si cala nei camini delle case e porta i suoi doni, previa letterina da parte dei bambini.

Dwayne Johnson e J.K. Simmons alias Babbo Natale in due foto coloratissime

Le foto di J.K. Simmons col vestito rosso di Babbo Natale e la sua barba canuta ci arrivano dall'account Instagram di Dwayne Johnson e mostrano un centro commerciale pieno di persone. Nella prima immagine The Rock e Simmons sono su una scala mobile. Nella seconda sembra che abbiano fatto acquisti. Sotto le fotografie Johnson ha scritto di essere felice di annunciare l'inizio lavorazione del film di Natale di Jake Kasdan Red One e di presentare "il solo e unico Babbo Natale, interpretato dal solo e unico vincitore di Oscar J.K. Simmons, che potrebbe sembrare anche il mio gemello".

The Rock descrive poi Red One nei seguenti termini:

Questo è un filmone divertente in cui giriamo il mondo e che porta il Natale dentro alle vostre case e alle vostre famiglie in una maniera inedita.

Non conosciamo la trama di Red One, ma, considerando i personaggi interpretati negli ultimi anni da J.K. Simmons e tenendo conto dell'abitudine del cinema USA a proporre Babbi Natale cattivelli o irriverenti - come quello di Billy Bob Thornton in Babbo Bastardo e quello di David Harbour in Violent Night - è probabile che il Santa Claus del film con The Rock non si riveli uno stinco di santo.