Red: Helen Mirren da sovrana d'Inghilterra a regina dell'action e del mitra

News Cinema

Ecco come l'attrice premio Oscar è diventata agente della CIA dalla mira infallibile nel film con Bruce Willis, John Malkovich e Morgan Freeman.

Red è un godibilissimo action movie in cui alcuni ex agenti della CIA in pensione sono costretti a tornare in azione perché l'agenzia ha deciso di eliminarli. Il motivo? Segreti che i nostri conoscono e che non devono essere rivelati a nessuno. il titolo del film è un acronimo di Reduci Estremamente Pericolosi e la regia è del tedesco Robert Schwentke, a cui dobbiamo anche The Divergent Series: Insurgent e The Divergent Series: Allegiant.

ispirato all'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis, disegnato da Cully Hamner e pubblicato da DC Comics, Red ha un cast strepitoso, formato da Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich e da Helen Mirren. Immaginare quest'ultima nella parte di un'eroina sembra strano, e invece l'attrice è favolosa mentre impugna armi, corre e si nasconde, e l'esperienza è stata per lei talmente divertente e adrenalinica da spingerla a riprendere il ruolo dell'impavida Victoria Winslow nel sequel Red 2.

Red: Nuovo trailer italiano del film

Perché Helen Mirrem ha detto sì a Red

Sono due la ragioni che hanno spinto la fascinosa Morgana di Excalibur (ve la ricordate?) a dire sì a Robert Schwentke e al film. La prima è il desiderio di cambiare aria, o meglio genere, e di fare qualcosa di nuovissimo e azzardato. "Avevo bisogno di una scossa" - ha raccontato l'attrice mentre era sul set. "Mi sono buttata a capofitto nel film, domandandomi però: cosa dirà la gente che mi ha visto nei panni della Regina Elisabetta? Probabilmente si sentirà tradita". I dubbi e le incertezze di Helen erano legittimi, ma bisogna ammettere che Red non è stato l'unica scelta coraggiosa della sua carriera. Che dire allora del feroce e sarcastico Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante di Peter Greenaway?

Il secondo motivo è Bruce Willis, uno degli attori preferiti della Mirren, che lo ha sempre considerato "Una persona incredibile, affabile, modesta, accogliente e che si impegna al massimo sul lavoro, oltre che un simpatico vecchio bislacco".

Victoria Winsolw come Martha Stewart

Per interpretare uno spietato cecchino in gonnella, l'attrice Premio Oscar non si è ispirata a una combattente o a un'eroina da fumetto. No, la sua prima e unica fonte di ispirazione è stata Martha Stewart, celeberrima conduttrice tv e regina del lifestyle, del bon ton e del ménage domestico. Di Martha Stewart Victoria Winslow ha il taglio di capelli, l’efficienza, lo spiccato senso pratico, l’eleganza. Victoria gestisce un bed and breakfast dove ogni cosa è impeccabile, dove si beve il miglior caffè del mondo e le lenzuola profumano di pulito, dove i vasi sono pieni di rose gialle e bianche fra cui nascondere, all’occorrenza, un piccolo mitra. Un po’ in stile Marta Stewart è anche l'abito bianco che l'attrice indossa in una delle sequenze più gustose e articolate del film. Helen ha deciso di abbinare al vestito una pochette grigia che le aveva regalato Giorgio Armani e che è diventata un oggetto di scena fondamentale, ricettacolo di cose da scambiare o nascondere.

La preparazione fisica e le armi

Anche se il fisico impeccabile che mostra orgogliosamente sui vari red carpet farebbe pensare il contrario, Helen Mirren è una donna piuttosto pigra che detesta la ginnastica, e ogni volta che la chiamano per un film, la prima cosa che pensa è: oh, no, mi toccherà rimettermi in forma. Solitamente non comincia per tempo e, quando mancano solo due settimane all’inizio delle riprese, si ritrova a correre e a massacrarsi di addominali e push up. Per Red il suo allenamento è consistito più che altro nell’apprendimento dell'uso delle armi. I suoi maestri sono stati due poliziotti californiani in pensione, che le hanno insegnato a maneggiare pistole di ogni foggia e armi più grosse. Sparare le è piaciuto, e molto, e dopo il film ha giurato a se stessa che non avrebbe mai tenuto un'arma in casa.

L'attrice ha imparato infine a sparare senza battere ciglio, cosa praticamente impossibile per chiunque.