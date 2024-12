Rapunzel, anche la principessa dalla chioma magica torna al cinema con un adattamento live action

News Cinema

Disney amplia sempre più il suo elenco di live action e questa volta punta alla principessa dalla chioma magica: anche Rapunzel otterrà un adattamento in carne ed ossa.

Anche la principessa dai lunghissimi capelli biondi otterrà il suo adattamento live action. È quanto annunciato di recente in casa Disney: tra non molto, Rapunzel tornerà al cinema ma in carne ed ossa. Ad occuparsi del progetto sarà il regista Michael Gracey, supportato dalla sceneggiatrice Jennifer Kaityn Robinson che ha già lavorato con Disney durante lo sviluppo di Thor: Love and Thunder. Il nome di Michael Gracey è ben noto agli appassionati di musical, che ricorderanno per certo il suo debutto alla regia avvenuto con The Greatest Showman, film musicale con protagonista Hugh Jackman.

Rapunzel, Disney al lavoro su un nuovo film live action sulla principessa dalla chioma infinita

In merito a Rapunzel, Disney non ha voluto sbottonarsi troppo per cui non è chiaro chi interpreterà la principessa dai lunghi capelli biondi né chi sarà Flynn Rider. Nel film d’animazione, la voce di Rapunzel nel cast originale è quella di Mandy Moore, mentre quella di Flynn è di Zachary Levi. L’attore in questione, non molto tempo fa, aveva affrontato la possibilità di un live action e di interpretare Flynn dal vivo insieme a Florence Pugh nelle vesti di Rapunzel, ma senza confermare o smentire nulla.

