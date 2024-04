Ragazze nel pallone, in arrivo il sequel della scatenata commedia con Kirsten Dunst? "Ne ho parlato col regista e..."

News Cinema

Quasi 25 anni dopo, Torrance Shipman potrebbe riunire la sua squadra di cheerleading? Una nostalgica Kirsten Dunst accende le speranze dei fans. L'attrice sarebbe propensa a riprendere non solo il ruolo di Mary Jane in un ipotetico Spider-Man 4, ma anche quello di protagonista nella nota commedia sportiva.

È un periodo particolarmente intenso per Kirsten Dunst che, dopo essersi presa qualche anno di pausa dal cinema, tornerà presto in sala con Civil War di Alex Garland. L'attrice di origini tedesche e svedesi è diventata famosa sin da giovanissima, in qualità di protagonista di alcuni trai franchise più noti. Oltre a Jumanji e Spider-Man, non possiamo non citare Ragazze nel pallone (2000) di Peyton Reed.

Nella famosa commedia sportiva, Kirsten ha prestato il volto a Torrence Shipman, energica cheerleader all'ultimo anno della Rancho Carne High School di San Diego. Diventata capitano della sua squadra, i Toros, Torrance dovrà fare del suo meglio per conquistare il titolo nazionale per la sesta volta consecutiva. Quando una delle sue ragazze si rompe una gamba, a sostituirla è la talentuosa Missy Pantone (Eliza Dushku). I guai arriveranno quando quest'ultima si accorgerà che la coreografica delle Toros è identica a quella del team avversario, le Clovers. Chi è stato a copiare i passi? Riusciranno le protagoniste ad ideare una nuova routine in grado di portarle alla vittoria?

Il grande successo della pellicola ha fatto sì che seguissero ben cinque sequel, ma nessuno interpretato dalla Dunst. Si tratta di Ragazze nel pallone - La rivincita (2004), Ragazze nel pallone - Tutto o niente (2006), Ragazze nel pallone - Pronte a vincere (2007) e Ragazze nel pallone - Lotta finale (2009). Nel 2017, infine, è uscito Ragazze nel pallone - Sfida mondiale.

I fans, però, non hanno mai perso la speranza di rivedere Torrance incoraggiare il suo team a suon di balletti e cori improbabili. Ebbene, l'eventualità non è da escludere. Intervistata da GQ, Kirsten ha confermato che tornerebbe volentieri in un eventuale Spider-Man 4, ma non solo. Oltre all'ipotetico sequel paventato da Sam Raimi, sarebbe disposta ad accontentare le aspettative di quel pubblico che desidera rivederla in divisa da cheerleader.

La gente vuole che realizziamo anche un altro Ragazze nel Pallone. Voglio dire, la sceneggiatura dovrebbe essere davvero buona, e non so quali sarebbero le nostre posizioni o altro... ne ho parlato con Peyton Reed, il regista. Perché no? Mean Girls è stato rifatto e penso che in questo momento le donne della mia età siano le spettatrici più potenti, in un modo strano.

L'attrice allude al musical di Mean Girls che, da Broadway, è approdato al cinema a gennaio con Angourie Rice e Reneé Rapp nei ruoli che, nel cult del 2004, furono di Lindsay Lohan e Rachel McAdams. L'operazione, in effetti, ha riscosso un buon successo. Tuttavia, la scienza del sequel 'ventennale' non è infallibile. Sarebbe davvero una buona idea scomodare Ragazze nel Pallone quasi venticinque anni dopo, solo per sfamare l'effetto nostalgia del fandom?

Il mito della cheerleader è piuttosto anacronistico e Kirsten Dunst è una splendida 41enne, ma ha decisamente superato la fase dei pompon e dei completini che lasciano l'ombelico scoperto. Il rischio flop non sarebbe indifferente, anche volendo giocare la carta sulla quale sta puntando anche il sequel di Quel Pazzo Venerdì. Vale a dire, puntare tutto sul confronto generazionale tra la storica protagonista, ormai adulta, e sua figlia.

È anche vero che la star di Marie Antoinette, nell'intervista, ha solo lanciato un'esca e che, tra il dire e il fare, c'è di mezzo Hollywood. Per il momento non c'è da preoccuparsi e, per il futuro, staremo a vedere.