Race for Glory - Audi Vs Lancia, Riccardo Scamarcio nel trailer ufficiale

Race for Glory con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl racconta i mondiali di Rally del 1983, per la regia di Stefano Mordini. Ecco il trailer ufficiale del film in uscita il 14 marzo.

Sarà al cinema dal 14 marzo Race for Glory - Audi vs. Lancia, film dedicato ai Mondiali di Rally del 1983, interpretato da Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl, per la regia di Stefano Mordini: ve ne mostriamo il trailer ufficiale, dove potete guardare i due attori in azione nei panni di Cesare Fiorio e Roland Gumpert. Il film è stato scritto dal regista con Filippo Bologna e lo stesso Scamarcio.



Race for Glory - Audi Vs Lancia: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl - HD

Race for Glory - Audi vs. Lancia, la trama del film con Riccardo Scamarcio

Race for Glory - Audi Vs Lancia racconta un momento preciso della storia dei Mondiali di Rally, rimasto impresso nella memoria degli appassionati: nel 1983 l'Audi con a capo Roland Gumpert (Daniel Brühl nel film) sembrava destinata ad avere la meglio, anche in virtù della raffinata tecnologia tedesca, sulla squadra Lancia, capitanata invece da Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio). Sulla carta c'era poca possibilità di colmare il vantaggio, ma Fiorio decise di non scoraggiarsi ed escogitò un piano per vincere, facendo leva su diverse intuizioni. Tra queste, l'ingaggio del pilota Walter Rohl (Volker Bruch), chiamato a guidare una Lancia Rally 037. Il Corriere dello Sport ci viene in aiuto e ci ricorda che il Mondiale Costruttori fu vinto proprio dalla Lancia, che con la 037 aveva scommesso per l'ultima volta su un'auto a due ruote motrici, quando le altre scuderie erano passate alla trazione integrale. La macchina fu creata per sostituire la Fiat 131 Abarth Rally, giudicata ormai non più competitiva.

Le riprese di Race for Glory sono state effettuate in in Grecia e in Italia, con sequenze girate nei luoghi reali in cui si svolsero le vicende, come il circuito Balocco, la sede rally di Sanremo e gli uffici della Lancia.