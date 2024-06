Racconto di due stagioni: il trailer italiano del film di Nuri Bilge Ceylan, premiato a Cannes

News Cinema

Un nuovo splendido film di Nuri Bilge Ceylan arriva nelle sale dal 20 giugno distribuito da Movies Inspired. Si intitola Racconto di due stagioni, è stato premiato a Cannes e vi presentiamo il trailer italiano.

Uno dei maggiori autori del cinema europeo, e non solo. Nuri Bilge Ceylan è uno dei più amati registi del Festival di Cannes, dove non manca mai di presentare i suoi film, spesso e volentieri tornando con qualche premio in tasca. Come è accaduto per Racconto di due stagioni, per cui la protagonista Merve Dizdar ha vinto il riconoscimento per la migliore attrice. E con merito. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 giugno, distribuito da Movies Inspired.

Racconto di due stagioni è la storia di Samet, un giovane insegnante di un remoto villaggio dell'Anatolia, che attende da diversi anni il suo trasferimento a Istanbul. Una serie di eventi gli ha fatto perdere ogni speranza. Un giorno, però, incontra Nuray, un giovane insegnante come lui...

Il trailer italiano dii Racconto di due stagioni

Racconto di due stagioni: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il manifesto di Racconto di due stagioni