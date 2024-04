Quentin Tarantino rinuncia a The Movie Critic: non sarà questo il suo decimo e ultimo film!

News Cinema

Dopo mesi di speculazioni (rumors, per gli anglofili), Deadline annuncia che Tarantino ha rinunciato a The Movie Critic e cerca un nuovo progetto per il suo decimo e ultimo film.

Dopo mesi di speculazioni, ovvero quelli che gli anglofoni chiamano rumors, arriva da Deadline una notizia bomba: The Movie Critic non si farà e dunque non sarà il decimo e annunciato ultimo film di Quentin Tarantino. Nonostante le voci in merito alla presenza di Brad Pitt come protagonista e a quella di Bruce Willis, desiderata dal regista, per un'ultima apparizione, Tarantino non è evidentemente convinto di lasciare il cinema con una storia che forse riprenderà in forma di romanzo o altro. La Sony era già pronta a dare il via libera al film, ispirato ad un vicecritico che pubblicava recensioni - su una rivista porno - molto apprezzate dal giovane Tarantino, che aveva riscritto di recente la sceneggiatura (a questo era stato inizialmente attribuito il ritardo nella partenza delle riprese). Supponiamo che sia molto difficile, per uno come Quentin Tarantino, che ama moltissimo il cinema e gli ha dato altrettanto, scegliere il progetto giusto per suggellare una brillante carriera. Probabilmente The Movie Critic gli è sembrato - non del tutto a torto - come un film troppo di nicchia, o troppo americano, per affidargli il suo addio alla macchina da presa.

Quentin Tarantino è sempre stato un vulcano di idee e nel corso degli anni ha parlato di vari progetti che gli sarebbe piaciuto fare, tra cui un horror puro. E' presto comunque per iniziare a fare ipotesi su quello che farà e che al momento probabilmente non sa nemmeno lui. Forse qualcuno ricorda quando anni fa The Hateful Eight rischiò di saltare perché la sceneggiatura era trapelata online, e fu poi ripreso da Tarantino dopo il successo del reading teatrale della storia. Ma il caso della cancellazione di The Movie Critic è diverso e ha colto tutti di sorpresa. Del resto, della sua passione Tarantino ja parlato estesamente nel suo ultimo libro, Cinema Speculation, e forse gli sembrava ridondante tornarci su con un film ambientato nel 1977, basato sulle sue esperienze di giovane cinefilo. Ad ogni modo, siamo abbastanza sicuri che se non lo vedremo, lo leggeremo, come dicevamo sopra, sotto forma di romanzo o sceneggiatura. Ovviamente anche noi restiamo in attesa spasmodica di conoscere quale sarà l'ultimo film di Quentin Tarantino.