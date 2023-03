Quentin Tarantino compie 60 anni: rendiamo omaggio l'autore con cinque dei suoi film che trovate in streaming

News Cinema

Vincitore di due Oscar per la miglior sceneggiatura, il cineasta ha diretto alcuni dei titoli più importanti del cinema americano contemporaneo. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto...

Compie oggi 60 Quentin Tarantino, uno dei cineasti che hanno contribuito in maniera essenziale a dare forma al cinema contemporaneo. In attesa di capire come si svilupperà il suo decimo (e probabilmente ultimo) lungometraggio The Movie Critic, vogliamo rendergli omaggio a questa vera e propria icona attraverso i suoi cinque film in streaming che amiamo maggiormente. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Quentin Tarantino

Le iene - Cani da rapina

Pulp Fiction

Kill Bill - Volume 1

Bastardi senza gloria

C’era una volta…a Hollywood

Le iene - Cani da rapina (1992)

L’esordio come regista diventa immediatamente oggetto di culto e ha impresso il marchio indelebile del primo Tarantino. Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen e lo stesso cineasta sono i protagonisti di Le iene - Cani da rapina, crime-movie "da camera" ossessivo e violentissimo, film che possiede un senso del cinema irruento e folgorante. A suo modo, ancora oggi, forse il vero capolavoro del suo autore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction: Il recut del film

Il film in tre parti che a suo modo rivoluziona la storia del cinema contemporaneo, creando un filone di emuli praticamente infinito e che “libera” la narrazione dai vincoli della scrittura classica. Pulp Fiction è un’opera di rottura, la quale sintetizza l’influenza del cinema di genere del passato e la riorganizza in uno spettacolo di livello altissimo, scoppiettante e corrosivo. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Amanda Plummer e Tim Roth compongono un cast stellare. Per Tarantino arriva il primo Oscar per la sceneggiatura e la Palma d’Oro a Cannes. Opera di confine, di summa. Un giocattolo pressoché perfetto per gli amanti di questo tipo di cinema. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Kill Bill - Volume 1 (2003)

Kill Bill: volume 1: Il trailer italiano del film di Quentin Tarantino

Il film più estetizzante dell’autore, dove dimostra di essere anche regista dall’occhio elegante e sincopato. Uma Thurman regala a Kill Bill - Volume 1 la necessaria potenza e drammaticità, oltre ovviamente a una presenza scenica unica. La sequenza iniziale e quella finale (complice anche una fantastica Lucy Liu) lunghissima e organizzata come una coreografia di sangue straordinaria, sono da storia del cinema. Secondo noi il secondo capitolo non possiede la stessa efficacia, ma molti lo amano comunque. Decidete voi. Disponibile su CHILI, Google Play.

Bastardi senza gloria (2009)

Bastardi senza gloria: Il nuovo trailer del film

Il film di guerra diretto da Tarantino è una rivisitazione gore e gioiosamente sfrontata della Storia, un gioco al massacro che vede coinvolti Brad Pitt, B.J. Novak, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Michael Fassbender e un Christoph Waltz da Palma d’Oro a Cannes e Oscar come miglior attore non protagonista. Bastardi senza gloria possiede momenti di grande cinema, un’ossatura narrativa scintillante e una messa in scena che mescola serio e (molto) faceto come mai in precedenza. Incassi da capogiro per un film veramente ben concepito. Un Tarantino più adulto e consapevole. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

Dobbiamo ammetterlo, il nostro film preferito di Quentin Tarantino. Perché adopera l’immaginazione per restituirci la speranza in un’epoca di disillusione, perché racconta una storia antica di amicizia virile, e un’altra di gioia per il cinema al femminile. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie sono un trio di protagonisti encomiabile, il quale eleva C’era una volta…a Hollywood a lungometraggio capace di definire un anno di cinema. Con un finale emozionante e malinconico. Oscar come non protagonista a Pitt per una prova maiuscola. Bellissimo, originale, sentito, arioso. Da applausi. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.