Queen Unseen - Peter Hince: prenota un invito omaggio per l'imperdibile mostra dedicata alla celeberrima band

Fino al 4 febbraio prossimo presso il WeGil di Roma, Queen Unseen- Peter Hince ripercorre, attraverso foto inedite e memorabilia, lo straordinario percorso della band inglese. Prenota subito un invito omaggio per la mostra.

Prima si spostarsi a Milano dall'8 febbraio al 22 aprile 2024 e successivamente a Budapest e in altre principali città europee, fino al 4 febbraio prossimo al hub culturale WeGil di Roma (Trastevere, Largo Ascianghi, 5) è allestita la mostra Queen Unseen- Peter Hince, un vero e proprio viaggio esperienziale nel mondo della celeberrima band da vivere attraverso le immagini inedite fermate nel tempo da chi i QUEEN li ha conosciuti davvero bene, vivendoci in simbiosi per oltre dieci anni.



Organizzata da Gianni Chimenti e Stefano Melone per la Blu&Blu Network, la mostra racconta, attraverso le fotografie del road manager e assistente personale di Freddie Mercury - Peter Hince - e una ricca selezione di memorabilia, lo straordinario percorso umano e professionale dei Queen e del suo carismatico front-man.

Grazie alla fortuna d’aver lavorato per una delle più famose fabbriche di hit musicali degli anni Settanta e Ottanta, Ratty – come era soprannominato Hince - ha potuto avere accesso, sia professionale che privato, ai momenti salienti che hanno contraddistinto la band di Bohemian Rhapsody che è riuscito a fermare nel tempo e rendere eterni con i suoi memorabili scatti.



ComingSoon ti dà la possibilità di prenotare un invito omaggio valido per una persona per assistere alla mostra e da usare tra lunedì 22 gennaio e domenica 4 febbraio. Inoltre, a eventuali accompagnatori sarà concesso uno sconto speciale sul biglietto (10 euro invece di 15).

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito valido per una persona specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni nel limite dei posti a nostra disposizione. I biglietti omaggio saranno ritirabili segnalando il proprio nominativo direttamente alle casse del WEGIL- Trastevere, Largo Ascianghi, 5, Roma.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.