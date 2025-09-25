Quattro figlie: in streaming si può vedere il film precedente della regista di La voce di Hind Rajab

News Cinema

In concorso a Cannes e candidato all'Oscar, il film dell'autrice di La voce di Hind Rajab Kaouther Ben Hania diretto nel 2023 è disponibile sulla piattaforma IWONDERFULL. Ecco quello che c'è da sapere su Quattro figlie.

Mentre nelle nostre sale è arrivato La voce di Hind Rajab, il film di cui per ovvi e contingenti motivi un po' tutti, anche quelli che non sono proprio appassionati di cinema, stanno parlando da quando è stato presentato in prima mondiale a Venezia, si segnala che in streaming è possibile recuperare il precedente film diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania: un documentario che si interseca in maniera originale e coraggiosa con la finzione dal titolo Quattro figlie, storia di una madre - anche lei tunisina - che deve affrontare il fatto che le sue due figlie maggiori la abbandonano una dopo l'altra dopo essersi radicalizzate per andare a unirsi all'ISIS in Libia.

Quattro figlie - che è disponibile su IWONDERFULL, la piattaforma di streaming di I Wonder Pictures, disponibile tramite Prime Video Channel - è stato presentato nel 2023 in concorso al Festival di Cannes, dove ha vinto l'Œil d'or, premio destinato al miglior documentario di tutte le sezioni del festival, per poi conquistare successivamente un premio César e una nomination all'Oscar come miglior documentario. Qui trovate la nostra recensione del film.

Così la regista aveva parlato di Quattro figlie:

"Ho cominciato a lavorarci nel 2016 mentre stavo finendo Zaineb Hates the Snow, un documentario sulla vita di un'adolescente a cui ho dedicato sei anni della mia vita." dichiara Kaouther Ben Hania. "A un programma radiofonico, ho sentito Olfa parlare della tragedia delle sue figlie. La sua storia mi ha intrigata e commossa. Anche in questo caso, si trattava della storia di una madre e delle sue quattro figlie adolescenti. Olfa mi ha affascinata fin da subito, in lei ho visto un personaggio potente per un film. Era l’incarnazione di una madre con tutte le sue contraddizioni, le sue ambiguità, i suoi punti problematici. La sua storia complessa e terribile mi ha perseguitata e ho voluto esplorarla, capirla, senza sapere come avrei fatto. Quindi ho chiamato il giornalista radiofonico e lui mi ha dato il numero di telefono di Olfa per poterla incontrare. È iniziato tutto così."

Qui di seguito, trama e trailer ufficiali di Quattro figlie:

È una vita che oscilla tra luci e ombre, quella di Olfa, donna tunisina e madre di quattro figlie, un’esistenza spesso ribelle, ma inesorabilmente schiacciata dal peso della tradizione e della società. Un giorno, le sue due figlie maggiori spariscono. Per riempire quell’incomprensibile vuoto, la regista Kaouther Ben Hania invita due attrici professioniste a prendere il loro posto al fianco della donna e delle due figlie minori, per ripercorrere e mettere in scena - tra realtà e finzione - la storia della famiglia. Ne scaturisce un viaggio intimo e profondo pieno di speranza e sorpresa, un’opera emozionante e catartica, tragica ma anche inaspettatamente divertente, candidata all’Oscar 2024 per il Miglior documentario.