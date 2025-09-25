TGCom24
Home | Cinema | News | Quattro figlie: in streaming si può vedere il film precedente della regista di La voce di Hind Rajab
Schede di riferimento
La Voce di Hind Rajab
Anno: 2025
4,7
La Voce di Hind Rajab
Quattro Figlie
Anno: 2023
3,7
Quattro Figlie
Kaouther Ben Hania
Kaouther Ben Hania
News Cinema

Quattro figlie: in streaming si può vedere il film precedente della regista di La voce di Hind Rajab

In concorso a Cannes e candidato all'Oscar, il film dell'autrice di La voce di Hind Rajab Kaouther Ben Hania diretto nel 2023 è disponibile sulla piattaforma IWONDERFULL. Ecco quello che c'è da sapere su Quattro figlie.

Quattro figlie: in streaming si può vedere il film precedente della regista di La voce di Hind Rajab

Mentre nelle nostre sale è arrivato La voce di Hind Rajab, il film di cui per ovvi e contingenti motivi un po' tutti, anche quelli che non sono proprio appassionati di cinema, stanno parlando da quando è stato presentato in prima mondiale a Venezia, si segnala che in streaming è possibile recuperare il precedente film diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania: un documentario che si interseca in maniera originale e coraggiosa con la finzione dal titolo Quattro figlie, storia di una madre - anche lei tunisina - che deve affrontare il fatto che le sue due figlie maggiori la abbandonano una dopo l'altra dopo essersi radicalizzate per andare a unirsi all'ISIS in Libia.
Quattro figlie - che è disponibile su IWONDERFULL, la piattaforma di streaming di I Wonder Pictures, disponibile tramite Prime Video Channel - è stato presentato nel 2023 in concorso al Festival di Cannes, dove ha vinto l'Œil d'or, premio destinato al miglior documentario di tutte le sezioni del festival, per poi conquistare successivamente un premio César e una nomination all'Oscar come miglior documentario. Qui trovate la nostra recensione del film.
Così la regista aveva parlato di Quattro figlie:

"Ho cominciato a lavorarci nel 2016 mentre stavo finendo Zaineb Hates the Snow, un documentario sulla vita di un'adolescente a cui ho dedicato sei anni della mia vita." dichiara Kaouther Ben Hania. "A un programma radiofonico, ho sentito Olfa parlare della tragedia delle sue figlie. La sua storia mi ha intrigata e commossa. Anche in questo caso, si trattava della storia di una madre e delle sue quattro figlie adolescenti. Olfa mi ha affascinata fin da subito, in lei ho visto un personaggio potente per un film. Era l’incarnazione di una madre con tutte le sue contraddizioni, le sue ambiguità, i suoi punti problematici. La sua storia complessa e terribile mi ha perseguitata e ho voluto esplorarla, capirla, senza sapere come avrei fatto. Quindi ho chiamato il giornalista radiofonico e lui mi ha dato il numero di telefono di Olfa per poterla incontrare. È iniziato tutto così."

Qui di seguito, trama e trailer ufficiali di Quattro figlie:

È una vita che oscilla tra luci e ombre, quella di Olfa, donna tunisina e madre di quattro figlie, un’esistenza spesso ribelle, ma inesorabilmente schiacciata dal peso della tradizione e della società. Un giorno, le sue due figlie maggiori spariscono. Per riempire quell’incomprensibile vuoto, la regista Kaouther Ben Hania invita due attrici professioniste a prendere il loro posto al fianco della donna e delle due figlie minori, per ripercorrere e mettere in scena - tra realtà e finzione - la storia della famiglia. Ne scaturisce un viaggio intimo e profondo pieno di speranza e sorpresa, un’opera emozionante e catartica, tragica ma anche inaspettatamente divertente, candidata all’Oscar 2024 per il Miglior documentario.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Voce di Hind Rajab
Anno: 2025
4,7
La Voce di Hind Rajab
Quattro Figlie
Anno: 2023
3,7
Quattro Figlie
Kaouther Ben Hania
Kaouther Ben Hania
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno
news Cinema La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno
Kate Mara contro gli alieni (forse) del trailer di The Astronaut
news Cinema Kate Mara contro gli alieni (forse) del trailer di The Astronaut
C'era una volta il West: perché Clint Eastwood ha rifiutato il western con Claudia Cardinale?
news Cinema C'era una volta il West: perché Clint Eastwood ha rifiutato il western con Claudia Cardinale?
Tre ciotole, il libro di Murgia arriva al cinema: incontro con Isabel Coixet, Alba Rohrwacher e Elio Germano
news Cinema Tre ciotole, il libro di Murgia arriva al cinema: incontro con Isabel Coixet, Alba Rohrwacher e Elio Germano
Leonardo DiCaprio agli inizi, il suo agente voleva chiamarlo Lenny Williams: ecco perché
news Cinema Leonardo DiCaprio agli inizi, il suo agente voleva chiamarlo Lenny Williams: ecco perché
Romics 35, un'edizione nel segno dei Peanuts e Hugo Pratt, come sempre alla Fiera di Roma
news Cinema Romics 35, un'edizione nel segno dei Peanuts e Hugo Pratt, come sempre alla Fiera di Roma
Superman, James Gunn difende quel colpo di scena: "Non cambia chi è davvero Clark"
news Cinema Superman, James Gunn difende quel colpo di scena: "Non cambia chi è davvero Clark"
Henry Jaglom: morto a 87 anni il regista indipendente, montatore di Easy Rider, collaboratore e amico di Orson Welles
news Cinema Henry Jaglom: morto a 87 anni il regista indipendente, montatore di Easy Rider, collaboratore e amico di Orson Welles
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Codice Mercury
Scappa - Get Out
Out of Reach
La Ricetta del Delitto Perfetto
I girasoli
Mi presenti i Tuoi?
Barriere
Sopravvissuto - The Martian
Cenerentola in passerella
Arsenio Lupin
Sapore di te
Film stasera in TV