Quando Shia LaBeouf è quasi andato a casa di Jon Voight per gonfiarlo di botte per una discussione politica

News Cinema

Nel documentario di Mike Figgis intitolato Megadoc e dedicato alla lavorazione di Megalopolis di Francis Ford Coppola, Shia LaBeouf parla dei contrasti con Jon Voight, un tempo suo amico e mentore. A causa di idee politiche opposte, il secondo ha rischiato di essere preso a pugni dal primo.

Se avete avuto la fortuna di partecipare all'ottantaduesima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, saprete senz'altro che Mike Figgis ha presentato un documentario intitolato Megadoc e dedicato alla realizzazione di Megalopolis di Francis Ford Coppola. Può darsi che lo abbiate visto, e se così è saprete certamente cosa è accaduto tra Shia LaBeouf e Jon Voight e quanto sia stato difficile per il regista dirigere il primo. Se non lo sapete, allora ve lo raccontiamo noi. Diciamo innanzitutto che LaBeouf non è esattamente un ragazzo tranquillo e che, dal 2007 al 2020, è stato arrestato diverse volte per ubriachezza molesta, possesso di sostanze stupefacenti, condotta assai discutibile e percosse. Per tutte queste ragioni ha dovuto seguire a più riprese un percorso di riabilitazione, e ciò dà la misura del suo disaccordo con uno degli attori che Donald Trump ha nominato Ambasciatori di Hollywood e che sono e saranno i suoi occhi e le sue orecchie in un'industria decisamente spostata dalla parte dei Democratici. Gli altri due emissari del Presidente sono Sylvester Stallone e Mel Gibson.

L'accesa discussione tra Shia LaBeouf e Jon Voight

Ma torniamo alla lite tra Shia LaBeouf e Jon Voight, che ha rischiato di trasformarsi in una scazzottata dalla quale il secondo sarebbe uscito piuttosto malconcio.

In Megadoc LaBeouf parla dapprima del momento in cui, dovendo dividere con Voight il set di Megalopolis, ha dovuto scusarsi con il più anziano collega, incontrato durante una lettura collettiva della prima versione della sceneggiatura:

Ero arrivato al nono passo del percorso di riabilitazione e sono dovuto andare a chiedere scusa a Voight perché le sue idee politiche sono molto diverse dalle mie. Gli voglio molto bene.

Jon Voight e Shia LaBeouf hanno lavorato insieme per la prima volta in Holes - Buchi nel deserto (2003) e per la seconda in Transformers (2007), come ricorda LaBeouf:

(Jon) è stato il mio mentore quando ero giovane. È stato il primo vero attore che ho incontrato e che mi ha fatto conoscere tutto il repertorio di Dustin Hoffman. Ce ne stavamo seduti in una stanza a guardare tutti quei film che mi hanno fatto innamorare di questo mestiere, perché prima di allora ero solo un povero ragazzo che voleva far soldi.

Shia non ha parlato esplicitamente di Donald Trump in Megadoc, soffermandosi invece sulla famigerata discussione:

Abbiamo litigato di brutto al telefono e gli ho detto che sarei andato a casa sua e l'avrei preso a pugni, dopodiché gli ho attaccato il telefono in faccia. Non gli ho rivolto la parola per anni.

Nel documentario su Megalopolis Francis Ford Coppola racconta che lavorare con Shia LaBeouf, che interpretava Clodio Pulcher, è stato per lui un inferno. L'attore, nel frattempo, era stato accusato dalla sua ex fidanzata FKA Twigs di molestie e percosse.

A proposito delle esternazioni dell'attore sul set del film del grande maestro, Variety ci informa che, in seguito a una scena che non si riusciva a girare perché Shia continuava a subissare il regista di domande dicendogli che non era coerente, Francis Ford aveva preso e se n'era andato. In un'altra occasione, parlando di Shia LaBeouf, Coppola l'aveva definito "the biggest pain in my fucking ass", che significa sostanzialmente "una grandissima rottura di c". LaBeouf è a conoscenza di questo appellativo e sappiamo che a un certo punto si è ha chiesto scusa al filmmaker.