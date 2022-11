Quando Jim Carrey voleva fare una commedia horror sul set di Scemo & + Scemo 2

News Cinema

Di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, prima della loro esplosione con Everything Everywhere All at Once (recentemente candidato a 8 Independent Spirit Awards), avevamo visto Swiss Army Man con Daniel Radcliffe e Paul Dano, sull'amicizia tra un uomo e un cadavere generoso di flatulenze... non si può dunque dire che i film del duo che in America chiamano "I Daniel" non siano bizzarri. Ma avrebbero potuto averne anche un altro nella loro filmografia, se si fosse realizzata la proposta di Jim Carrey che li avrebbe voluti come registi di una commedia horror del genere found footage. Adesso vi spieghiamo meglio.

Jim Carrey, Scemo & più scemo e Shining: l'ispirazione per una comedy horror mai realizzata

Durante una delle interessantissime roundtable che periodicamente Hollywood Reporter realizza coi registi, i due hanno raccontato che all'inizio della loro carriera vennero contattati da Jim Carrey per una commedia horror da girare sul set di Scemo & più Scemo 2, nel 2014. Racconta Daniel Kwan: "Aveva appena visto Paranormal Activity e ci disse, "ragazzi, è un found footage ed è un horror, lo avete visto?", E noi "sì, ne abbiamo sentito parlare, che succede?" E lui "Non ho visto ancora nessuno farlo in forma di commedia e ho questa idea fantastica". Carrey spiegò al duo che il primo Scemo & più scemo era stato girato in parte nello Stanley Hotel in Colorado, dove Stephen King ebbe l'idea per Shining, e che la produzione era stata funestata da svariati incidenti: "In pratica - ha raccontato Kwan - il set di Scemo & più scemo era notoriamente infestato. Lui ci raccontò, "Durante tutte le riprese, le cose si rompevano, la gente si faceva male, le porte sbattevano e c'era la sensazione che fosse infestato. Dal momento che faremo Scemo & più Scemo 2, voglio che voi facciate una commedia horror found footage sul set. Mentre lo giriamo, voi farete un lungometraggio video dietro le quinte che pian piano diventa un film dell'orrore". E noi "Ci stiamo, è una cosa fantastica!". Abbiamo scritto tutta una storia ed eravamo molto elettrizzati. Poi abbiamo incontrato il produttore, gli abbiamo presentato l'idea e ci ha detto "No, non lo faremo, mi dispiace. Jim è molto entusiasta ma non c'è assolutamente modo che lo Studio ci permetta di fare un film mentre girano Scemo & più Scemo 2".

E così, come succede purtroppo in molte storie Hollywoodiane, quel film è rimasto nella mente di Jim Carrey e non lo vedremo mai.