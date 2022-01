Quando Jamie Dornan viveva in povertà con Pattinson, due supereroi Marvel e un premio Oscar

News Cinema

Prima che diventassero uno Christian Grey e l'altro Edward Cullen e poi Batman, Jamie Dornan e Robert Pattinson erano squattrinati e non azzeccavano un provino. Dividevano la casa e la sfortuna con due supereroi Marvel e con il vincitore di un Oscar.

C'erano tempi in cui Jamie Dornan non era il Jamie Dornan che conosciamo, assurto a star del firmamento cinematografico grazie al ruolo di Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio, rosso e nero. Da ragazzo, l’attore, che fra poco sarà uno splendido quarantenne, era spiantato ed eternamente in cerca di una particina in qualche film o serie tv. Apprendiamo oggi che questo destino lo accomunava ad altri divi del momento, o forse dovremmo dire supereroi, con cui divideva perfino l'appartamento, a cominciare da Robert Pattinson.

Eravamo Robert, Charlie, Eddie, Andrew ed io

In realtà la notizia di Dornan e Pattinson coinquilini qualcuno la conosceva già, ma l'attore, che è nel cast di Belfast di Kenneth Branagh, è tornato sull'argomento durante una puntata di LIVE with Kenny And Ryan. Jamie ha parlato di due volti Marvel e di un celebre aspirante mago. Ecco la sua dichiarazione:

Vivevo con Eddie Redmayne. Dividevamo la casa. Vogliamo dire che era probabilmente il 2008? Eravamo Eddie, Andrew Garfield, Rob Pattinson, Charlie Cox ed io. Un bel po’ di tizi che hanno finito per cavarcela piuttosto bene. Ma all'epoca non ce la passavamo tanto bene. Continuavamo a presentarci agli stessi provini. Ci preparavamo insieme, ci aiutavamo l'un l'altro a ottenere lo stesso lavoro per cui eravamo entrati in competizione. Ma non era il nostro momento. Per fortuna, con il tempo, ognuno di noi è riuscito.

E’ davvero grazioso il quadretto di questi fantastici cinque ragazzi squattrinati e un po’ falliti che si aiutavano vicendevolmente. Con il tempo uno sarebbe diventato Batman, un altro Daredevil, un altro ancora Spider-Man e uno addirittura un premio Oscar e poi il protagonista della saga prequel di Harry Potter. Dornan ha così proseguito il racconto della fase bohemienne della vita del quintetto:

Era un gruppo divertente e oggi siamo tutti grandi amici. Nel nostro frigorifero c'era soprattutto birra, mentre nel freezer c'erano probabilmente due pizze surgelate. Di solito trovavi anche qualche pezzo di carne e fette di tacchino e salame.

Jamie Dornan è stato l'ultimo della combriccola a sfondare, perché Cinquanta sfumature di grigio è uscito nel 2015. Il primo ad avere successo è stato Charlie Cox, che nel 2007 ha avuto il privilegio di affiancare Claire Danes e Michelle Pfeiffer in Stardust. Poi è toccato a Robert Pattinson, protagonista, nel 2008, di Twilight, primo film della Twilight Saga. Andrew Garfield si è imposto all'attenzione generale con The Social Network di David Fincher ed Eddie Redmayne è stato annoverato nel cast di Les Misérables nel 2012.