Quando il DC Universe tentò di imitare il Marvel Cinematic Universe, il racconto amaro di David S. Goyer

News Cinema

Parte importante della DC al cinema, David S. Goyer in un podcast ha raccontato come la Warner Bros. cercasse di inseguire la Disney / Marvel sul terreno degli universe, mettendo gli sceneggiatori sotto pressione per piani a lunghissimo termine... basati sul nulla.

Mentre James Gunn e Peter Safran sono al lavoro per riavviare il DC Universe con i nuovi DC Studios per la Warner Bros., un collaboratore di lunga data della major per gli adattamenti DC, David S. Goyer, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha raccontato dei difficili anni all'inseguimento forzato del Marvel Cinematic Universe. Una volontà degli executive dello studio, che mise in difficoltà i creativi...

Warner Bros. e la DC all'inseguimento del successo del Marvel Cinematic Universe, gli anni difficili

David S. Goyer è uno sceneggiatore e regista che ha dato molto agli adattamenti DC per la Warner Bros.: coautore con Christopher Nolan dei copioni della trilogia del Cavaliere Oscuro, sceneggiatore di L'uomo d'acciaio e Batman V Superman, attualmente sulla serie Fondazione e in passato autore anche dei Blade (tratti però dai fumetti Marvel), David è una presenza piuttosto riconosciuta nell'ambito del cinecomic. Non c'è dubbio che nel periodo di massimo fulgore al boxoffice del Marvel Cinematic Universe, con l'apice rappresentato per le casse della Disney da Avengers: Endgame, la Warner Bros. avesse l'urgenza di inseguire la concorrenza sullo stesso terreno, giocando la carta DC. La cosa però si rivelò difficile, come ricorda Goyer, e soprattutto disorganizzata... per David l'approccio DC / Warner doveva rimanere libero, con una sua personalità alternativa, ma i capi non la pensavano così.

Ricordo bene la pressione che ci metteva la Warner Bros.: "Abbiamo bisogno del nostro Marvel Cinematic Universe! Dobbiamo avere il nostro MCU!" E io rispondevo: "Non cominciamo a correre senza aver prima imparato a camminare". L'altra cosa difficile in quel periodo era che alla Warner Bros. e alla DC c'era in pratica una porta girevole di executive. Ogni 18 mesi veniva una persona nuova. Ci scudisciavano e basta. Il nuovo arrivato diceva: "Dobbiamo pensare sempre più in grande!" Ogni capo voleva imitare il modello MCU, senza avere un piano che non fosse rudimentale e andasse oltre una reazione alla concorrenza.[...]

Mi ricordo che a un certo punto una persona che in quel momento stava gestendo la Warner Bros. ci presentò un piano di uscite di 20 film per i prossimi dieci anni, ma nessuno era mai stato nemmeno scritto! Era folle, gran parte dell'architettura era costruita sull'aria fritta... una casa non si costruisce così."