Quando Ethan Hawke non vinse l'Oscar per Training Day e Denzel Washington disse che era meglio così…

Ospite di un talk show, Ethan Hawke è tornato con la mente a quando non si aggiudicò l'Oscar come miglior attore non protagonista per Training Day e Denzel Washington lo convinse che andava bene così.

Quando Ethan Hawke, nel 2002, è stato candidato all'Oscar come miglior attore protagonista per Training Day ma è stato battuto da Jim Broadbent, l'attore ha incassato con dignità il colpo, prendendo con filosofia il verdetto dell'Academy. Merito del suo fair play? Non esattamente. A minimizzare l'accaduto, convincendolo il nostro che i premi non sono poi così importanti, è stato l'esimio collega con il quale aveva diviso il set del film di Antoine Fuqua. Parliamo di Denzel Washington, naturalmente. Sull'episodio è tornato volentieri lo stesso Hawke. Lo ha fatto durante una puntata del talk show americano Who's Talking to Chris Wallace?

Le paroline magiche di Denzel Washington all'orecchio di Ethan Hawke

Ospite di Chris Wallace, Ethan Hawke ha risposto a una domanda del presentatore che gli chiedeva se davvero, durante la cerimonia degli Oscar 2002, Denzel Washington gli avesse sussurrato all'orecchio, subito dopo l'annuncio del vincitore del premio per il miglior attore protagonista: "È meglio che tu non abbia vinto. Perdere è stata la cosa migliore".

Ethan Hawke ha detto:

"Non hai bisogno di un premio per migliorare il tuo status, ma di migliorare lo status del premio". Ecco come la pensa (…) Credo che l'Academy abbia acquisito più prestigio per il fatto che Denzel ha vinto due Oscar. I premi non lo hanno certo reso più importante.

Ethan Hawke ha inoltre paragonato Denzel Washington, che reputa il miglior attore della nostra generazione, all’icona del baseball Babe Ruth. Washington, che invece è stato premiato per Training Day (come miglior attore protagonista), ha una grandissima e contagiosa energia e vederlo recitare, sempre secondo Hawke, è un privilegio. Al protagonista maschile di Prima dell'alba Chris Wallace ha domandato se gli sarebbe piaciuto vincere l'Oscar. La risposta è stata prima no poi sì. Infine il buon Ethan ha aggiunto:

Ero agli Oscar seduto accanto a Denzel Washington e fra i miei rivali c'era Ian McKellen. Mi sembrava già di aver vinto. Non riuscivo a vederla in nessun altro modo.

Ethan Hawke è stato candidato altre tre volte all'Academy Award: come migliore attore non protagonista per Boyhood e per la migliore sceneggiatura originale sia di Prima del tramonto che di Prima di mezzanotte. Al momento l'attore sta facendo la promozione di Wildcat, il suo nuovo film da regista nel quale sua figlia Maya Hawke interpreta la scrittrice Flannery O'Connor. L'uscita negli States è prevista per il 3 maggio. Tornando a Denzel Washington, l'altro suo Academy Award lo ha ricevuto come miglior attore non protagonista per Glory - Uomini di gloria.