Quando Dolph Lundgren voleva spiezzare davvero in due Sylvester Stallone

Dolph Lundgren, che vedremo ne I Mercenari 4, ha raccontato di una volta in cui avrebbe seriamente voluto mandare al tappeto Sylvester Stallone: "È un italiano pazzo" - ha detto.

Torniamo a parlare di Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, che durante l'estate hanno rischiato seriamente di tagliare i ponti quando il primo ha sentito dire che il secondo sarebbe stato protagonista di uno spin off della saga di Rocky intitolato Drago e incentrato sul personaggio di Ivan Drago. Per fortuna non è successo niente, ma durante un'intervista a Variety Dolph ha raccontato di un antico dissapore fra lui e Sly.

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren hanno rischiato di fare a botte

Il lontano litigio fra Sylvester Stallone e Dolph Lundgren non risale ai tempi di Rocky IV ma a quelli de I Mercenari, e dunque al 2010. Se ben ricordate, Sylvester Stallone era anche regista del film e Lundgren ha spiegato che fu molto duro con lui. Lo costrinse a girare una scena 20 volte e lo sgridò davanti alla troupe alzando la voce e criticando la sua performance. Ecco le parole di Dolph:

Abbiamo fatto una pausa per il pranzo e ricordo che ero quasi in lacrime. Ero davvero dispiaciuto. Ho telefonato a mia moglie e le ho detto più o meno: "Se dice ancora una sola parola, lo stendo e mando a fare in culo questo film, me ne vado, lo mando al tappeto con un pugno e me ne vado". Quando sono tornato sul set, la gente si è accorta che non ero esattamente di buon umore. Poi ho sentito un colpetto sulla spalla ed era Sly. Mi ha detto: "Mi dispiace. Facciamone un'altra e poi andiamo avanti". Negli anni ci siamo incontrati qualche volta, ma cosa posso dire, è un italiano pazzo. Credo sappia che l'ho sempre rispettato e gli ho sempre voluto bene, e credo sia per questo che siamo ancora amici".

Dolph Lundgren non sbaglia nel giudicare Sylvester Stallone un tipo fumantino. Rammentate il post che ha scritto in occasione del sopracitato film Drago? No? E allora ecco le parole di Sly:

Una volta non avevo che rispetto per Dolph, ma non mi hai MAI detto cosa stava succedendo alle mie spalle, al personaggio che io ho creato per lui!!! I VERI AMICI valgono più dell'oro.

Come sapete, Stallone e Lundgren dividerannon di nuovo la scena ne I Mercenari 4, dove il ruolo del protagonista è andato a Jason Statham alias Lee Christmas. Ricordiamo che i due attori hanno anche diviso il set di Creed II.