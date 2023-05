Pupi Avati ed Edwige Fenech al cinema a Roma salutano il pubblico de La quattordicesima domenica del tempo ordinario

News Cinema

Il regista Pupi Avati, accompagnato dalla protagonista Edwige Fenech saluteranno al cinema a Roma il pubblico di La quattordicesima domenica del tempo ordinario, nuovo film del regista. Ecco in quali sale.

Arriva al cinema il 4 maggio la nuova fatica di Pupi Avati, il suo film più sincero e autobiografico, come lo ha definito il regista bolognese, dal titolo La quattordicesima domenica del tempo ordinario. Protagonisti di questa storia che si svolge su due piani temporali diversi sono Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo e Nick Russo. In questi cinema romani Pupi Avati e la sempre splendida Edwige Fenech saluteranno il pubblico prima delle proiezioni.

Giovedì 4 maggio alle 21 al cinema Giulio Cesare; Venerdì 5 maggio alle 20 al cinema Eden; sempre venerdì 5 maggio alle 21.30 al Giulio Cesare; Sabato 6 maggio alle 18.40 al cinema Barberini; Sabato 6 maggio alle 19.35 al cinema Quattro Fontane.

La trama de La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo. Quella ‘quattordicesima domenica’ diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale. Poi un giorno di quei meravigliosi anni novanta in cui tutto sembra loro possibile, si appalesa all’improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via. Li ritroviamo 35 anni dopo. Cosa è stato delle loro vite, dei loro rapporti? Ma soprattutto cosa ne è stato dei loro sogni?