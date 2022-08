Professione pericolo con Ryan Gosling, a che punto è il reboot

News Cinema

Il regista David Leitch ha fornito un aggiornamento sulla produzione di The Fall Guy, versione cinematografica di un telefilm culto degli anni Ottanta, Professione pericolo. Ryan Gosling sarà al posto di Lee Majors.

Come procedono i lavori sul remake cinematografico di Professione pericolo, la serie con Lee Majors che ha segnato una parte degli anni Ottanta? Come sappiamo il film con Ryan Gosling sarà diretto da David Leitch, che al momento sta promuovendo il suo Bullet Train (nelle nostre sale dal 25 agosto). In quest'occasione Collider ha pensato di chiedere al regista quanto manchi per rendere il nuovo The Fall Guy realtà. Leggi anche Ryan Gosling come Ghost Rider? La risposta di Kevin Feige

Professione pericolo con Ryan Gosling: le riprese iniziano in autunno

David Leitch ha detto a Collider che la preproduzione su The Fall Guy con Ryan Gosling, versione cinematografica della serie Professione pericolo con Lee Majors, procede bene, e le riprese si svolgeranno a breve in Australia. Ricordiamo che il mitico telefilm (1981-1986) vedeva protagonista uno stuntman hollywoodiano, che arrotondava facendo il cacciatore di taglie. Sarebbe curioso sapere se il film comprenderà i personaggi dell'amico Howie (che in tv era Douglas Barr) e di Jody (in tv Heather Thomas) e a chi saranno eventualmente affidati. Nel frattempo, Gosling si è allenato con The Gray Man su Netflix, e Leitch ci dice:

È una nuova interpretazione del telefilm dei primi anni Ottanta con Lee Majors. Parla di uno stuntman che si caccia in folli situazioni al di là del set, e succedono macelli. Quindi c'è divertimento, c'è azione, e stiamo cercando di renderlo un bel blockbuster estivo. La Universal ci sostiene alla grande, e Ryan sta collaborando molto, cominceremo a girare a ottobre. Ora come ora siamo in preproduzione.