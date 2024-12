Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna: il programma della 42esima edizione, da oggi al 20 dicembre

News Cinema

La città di Perugia ospiterà da 42esima edizione di Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna, in programma da oggi fino al 20 dicembre. Il tema di quest'anno è La Donna nel Cinema: dallo schermo alla Cinepresa e si celebrano Giulietta Masina e Valeria Golino.

È cominciata oggi a Perugia e si concluderà il 20 dicembre, la quarantaduesima edizione di Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna, il festival cinematografico diretto da Franco Mariotti e organizzato dall'Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo del Ministero della Cultura (MIC) - Direzione Generale Cinema. Da sei edizioni la manifestazione è dedicata a un concorso di opere prime di autrici italiane e straniere e di autori che hanno raccontato storie di donne.

Il tema di questa edizione di Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna è La donna nel cinema: dallo schermo alla cinepresa. I film proiettati saranno 37 e ci sono due omaggi, uno a Valeria Golino tra Italia e America e uno a Giulietta Masina (Tributo a Giulietta Masina), di cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa. La sera del 18 dicembre il pubblico del festival vedrà Le notti di Cabiria, mentre il lavoro da regista della Golino sarà celebrato con la proiezione, sabato 20 dicembre, di Miele.

Tra i film in competizione vogliamo citare Vermiglio di Maura Delpero, La storia del Frank e della Nina di Paola Randi, Sulla Terra leggeri di Sara FGaier, Coppia aperta quasi spalancata di Federica di Giacomo.

I nomi dei vincitori di Primo Piano sull'Autore - Pianeta donna 2024 verranno annunciati più in là. Saranno assegnati premi per le seguenti categorie:

Sceneggiatura

Attrice

Fotografia

Musica

Montaggio

Scenografia

Costumi

Trucco

Produzione

Verranno attribuiti due premi per la Migliore Regia: uno ad un'autrice e l'altro a un autore. La giuria assegnerà anche, sia che si tratti di un'autrice sia che si tratti di un autore, il premio per il Miglior Film. Per la sezione Cortometraggi e Videoclip verranno consegnati i premi Miglior Cortometraggio e Miglior Videoclip.