Prigione 77: il trailer italiano ufficiale del dramma carcerario ispirato a una storia vera

Arriva al cinema l'8 giugno distibuito da Movies Inspired questo film spagnolo diretto da Alberto Rodríguez. Ecco trailer e trama di Prigione 77.

Debutta nei cinema italiani l'8 giugno con Movies Inspired un dramma carcerario ispirato a fatti realmente accaduti: Prigione 77, di cui qui di seguito trovate trailer italiano e trama ufficiali.

Prigione 77 è il nuovo film del regista spagnolo Alberto Rodríguez, quello che ha diretto l'ottimo thriller La isla mínima, qui anche co-sceneggiatore insieme a Rafael Cobos. Ambientato nel 1977, il film racconta la storia di alcuni detenuti spagnoli in lotta per i propri diritti durante gli anni di transizione da una dittatura durata 40 anni alla democrazia, della creazione del COPEL (Comitato Coordinatore dei Prigionieri in Lotta) e della fuga di 45 carcerati dalla prigione modello di Barcellona che è diventata la più grande evasione della storia spagnola.

Ha dichiarato Rodríguez:

Questa storia ci ha affascinati fin dall’inizio. Un’avventura ricca di emozioni che si fonda su due pilastri fondamentali: la giustizia e la libertà. Uomini umiliati e reificati, senza un futuro e senza speranza, molti di loro analfabeti e senza mestiere. Trovano un obiettivo comune che li unisce: la libertà. L’idea per questo film è nata nel 2006 quando abbiamo scoperto la storia del COPEL (Comitato Coordinatore dei Prigionieri in Lotta). Da allora abbiamo fatto ricerche sui fatti e sui personaggi, per essere pronti ad affrontare questa storia colossale.

Ecco il trailer italiano, la trama e il poster ufficiali di Prigione 77:



Manuel è un giovane contabile condannato a un’esagerata pena di 20 anni di reclusione per essersi intascato l’equivalente di 1200 euro. Con l’aiuto del suo compagno di cella Pino, Manuel diventerà il leader di un movimento che unirà tutte le prigioni nella lotta per la libertà, e che cambierà per sempre il diritto penitenziario e la società. All’interno, prigionieri incarcerati per le loro preferenze sessuali, per essere poveri, per non avere un lavoro o per il loro credo politico, privi di diritti e umanità, scontano pene eccessive in una “Prigione Modello” sovraffollata. È il 1977. All’esterno, nelle strade e piazze sovraffollate si celebra la recente democrazia dopo 40 anni di dittatura, ignari di un sistema legale profondamente fallato.