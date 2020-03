Pretty Woman usciva al cinema 30 anni fa: 10 cose che non sapete del film con Julia Roberts e Richard Gere

News Cinema

Era il 23 marzo 1990 quando negli Stati Uniti arrivava nelle sale Pretty Woman, con il già affermato sex symbol Richard Gere e una giovane attrice di nome Julia Roberts destinata a fare molta strada.

Non esiste un elenco di film romantici che non includa Pretty Woman. Il film con Julia Roberts e Richard Gere compie trent'anni essendo uscito al cinema negli Stati Uniti il 23 marzo 1990 (in Italia sarebbe arrivato ad agosto dello stesso anno).

Trent'anni, capito? Ed è considerato da molti oggi la più romantica delle storie cinematografiche, proprio per la visione favolistica di Hollywood sul tema dell'amore che può sbocciare tra persone che sono agli antipodi sotto molti aspetti. Chi preferisce il romanticismo più realistico, struggente, strappalacrime, drammatico e non sempre a lieto fine, tendenzialmente relega Pretty Woman nella liste delle commediole acqua e sapone, ma il compito del cinema è quello di farci librare in volo con le emozioni, qualunque esse siano, e siccome noi spettatori non siamo tutti uguali...

Richard Gere aveva 41 anni (71 oggi) e il suo status di sex symbol era da tempo consolidato con American Gigolo, Ufficiale e gentiluomo e il remake di Fino all'ultimo respiro di Godard. Julia Roberts aveva 22 anni (52 oggi) ed era fresca di nomination all'Oscar per Fiori d'acciaio. Con Pretty Woman si guadagnò la seconda nomination e la consacrazione come giovane diva grazie al grande successo di pubblico del film. L'Oscar per lei arrivò 10 anni più tardi con Erin Brokovich. Sapevate le dieci curiosità sul film qui sotto?



Pretty Woman: Il Trailer originale

Pretty Woman: le 10 cose che non sapevate sul film