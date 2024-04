Presentato il Riviera International Film Festival 2024: ecco tutti gli ospiti di questa edizione

News Cinema

Ci siamo quasi: il 7 maggio parte a Sestri Levante la nuova edizione del Riviera International Film Festival, che rivela i suoi ospiti e il programma.

L'ottava edizione del RIFF, ovvero Riviera International Film Festival, che si svolge a Sestri Levante, è pronta al via. Dal 7 maggio al 12 maggio arriveranno nella cittadina ligure i registi dei film in concorso, i giurati e molte star del cinema e della tv del nostro paese. Non solo per fornire uno sguardo ravvicinato sul giovane cinema europeo (che giovane lo è davvero, visto che il concorso è riservato a film diretti da under 35), ma anche per fare il punto sullo stato delle cose nell'industria dello spettacolo, che comprende, ovviamente, anche le serie tv. Dal comunicato vi ricordiamo gli ospiti e gli eventi del RIFF, che vi racconteremo dal vivo, visto che Comingsoon è media partner del festival.

RIFF 2024: tutti gli ospiti

Raoul Bova e Rocío Muñoz si uniscono a tutti gli ospiti già annunciati: Susan Sarandon, Pietro Scalia, Ambra Angiolini, Andrew Dominik, Martina Stella, Eva Orner, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti, Andrea Lattanzi, Gianluca Santoni, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Erika Calmeyer, Joe Dreher, Giancarlo Commare, Michela Giraud, Gianmarco Saurino, Belen e Cecilia Rodriguez, Giulia Innocenzi, Veronica Gaido, Rossella Brescia, Carlotta Natoli, Andrea Dodero, Fahd Triki, Ciro Visco, Nils Hartmann, Nicole Morganti, Francesca Manieri, Gaia Messerklinger, Francesco Grisi. Le stelle del cinema italiano e internazionale tornano a splendere su Sestri Levante dal 7 al 12 maggio per l’ottava edizione del Riviera International Film Festival, rassegna che tra talk, masterclass d’autore e anteprime delle pellicole e delle fiction più amate è ormai diventata un punto di riferimento tra gli addetti ai lavori e un appuntamento immancabile nell’offerta di eventi della primavera ligure. A sfilare sul red carpet inaugurale di martedì 7 maggio al Cinema Ariston l’icona di Hollywood Susan Sarandon e gli altri premi Oscar Eva Orner e Pietro Scalia, il presidente di giuria Andrew Dominik, Martina Stella, Erika Calmeyer, miglior regista del Riff 2023, il disegnatore della locandina ufficiale di questa edizione del Festival Joe Dreher ed il regista Gianluca Santoni con gli attori Barbara Ronchi, Andrea Lattanzi e Andrea Sartoretti a comporre il cast di Io e il secco, unico film italiano in concorso, cui toccherà l’onore di aprire il Festival con la proiezione in sala a conclusione della sfilata sul tappeto rosso.

Ma l’elenco dei nomi attesi quest’anno in riva alla Baia del Silenzio è davvero imponente e si arricchisce proprio in queste ultime ore di Raoul Bova e Rocío Muñoz, pronti a raccontarsi al pubblico sabato 11 maggio al Duferco Lounge, la tensostruttura di piazza Matteotti che, insieme all’ex convento dell’Annunziata, ospiterà i tantissimi eventi del programma ufficiale. Protagonisti al Riff 2024 anche Ambra Angiolini, Belen e Cecília Rodriguez, Veronica Gaido e gli interpreti di alcune delle serie più attese: Nicolas Maupas e Damiano Gavino di Un professore; Rossella Brescia e Carlotta Natoli de Il Santone; il regista di Blocco 181 Ciro Visco con i gli attori Andrea Dodero e Fahd Triki introdotti da Nils Hartmann, senior vice-President di Sky Studios Italia; la sceneggiatrice Francesca Manieri e l’attrice Gaia Messerklinger, interprete di Moana Pozzi, a raccontare Supersex, la serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, mentre le sorelle Rodriguez presenteranno la quarta stagione dello show Original Prime Video Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Senza dimenticare le masterclass che avranno per protagonisti i già citati Susan Sarandon, Andrew Dominik, Eva Orner e Pietro Scalia, ai quali si aggiunge Francesco Grisi, esperto di effetti visivi di fama mondiale.

Per l'elenco dei film in concorso, gli incontri col pubblico e gli eventi del Riviera International Film Festival, vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione, www.rivierafilm.org