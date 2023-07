Prendi il volo: ecco il trailer italiano del nuovo film d'animazione Illumination

News Cinema

Arriva nei cinema il prossimo 7 dicembre il nuovo film animato targato Illumination. Ecco trailer, trama e poster di Prendi il volo.

Fa caldo, caldissimo, pensiamo a cose fresche. Pensiamo al Natale.

Uno dei film delle feste di fine 2023 sarà Prendi il volo, nuovo film d'animazione della Illumination, lo studio dietro a successi come Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets - Vita da animali.

Storia di una famiglia di anatre che cerca di convincere il capofamiglia - assai protettivo - a intraprendere una vacanza leggendaria, di quelle che si ricordano per tutta la vita, Prendi il volo debutterà nei cinema italiani il prossimo 7 dicembre.

Il film è stato scritto da Mike White, il creatore di The White Lotus nonché sceneggiatore di film amatissimi come School of Rock, mentre la regia è di Benjamin Renner, il regista di Ernest and Celestine.

Questa la trama ufficiale:

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli - il figlio adolescente Dax e la papera Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale.

Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull'altro - e su se stessi - di quanto avessero mai pensato.

Ecco a voi il primo trailer italiano ufficiale e il poster italiano di Prendi il volo: