Premio Flaiano 2024: ecco i vincitori della cinquantunesima edizione

Verranno consegnati domenica 7 luglio a Pescara i premi Flaiano, alla cinquantunesima edizione, per cinema, televisione, teatro e giornalismo. Ecco i vincitori.

Da 51 anni Pescara, città natale di Ennio Flaiano, grande sceneggiatore, umorista, critico, scrittore e molto altro, è la sede del Premio Internazionale Flaiano, assegnato ai protagonisti del Cinema, della Televisione, del Teatro e del Giornalismo, per rispecchiare tutti gli ambiti in cui l'autore si è distinto. Sono stati annunciati dalla presidente Carla Tiboni i premi di quest'anno, che saranno consegnati domenica 7 luglio in Piazza Salotto a Pescara. I Premi Internazionali Flaiano, anche per la 51 edizione hanno avuto il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica. Ecco il Palmarés:

Premi Flaiano Sezione Cinema

Il premio internazionale Flaiano per il concorso italiano sarà decretato il 5 luglio da una giuria popolare nel corso del Flaiano Film Festival. In lizza: Micaela Ramazzotti (Felicità), Michele Riondino (Palazzina Laf), Kasia Smutniak (Mur), Alessandro Roia (Con La Grazia Di Un Dio), Claudio Bisio (L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini).

Premi Flaiano sezione Teatro

Premio alla carriera: Francesca Benedetti

Premio miglior regia: Leonardo Lidi per Zio Vania

per Premio speciale miglior attore: Paolo Rossi per Da questa sera si recita a soggetto

per Premio miglior attore: Giorgio Colangeli per I due Papi

per Premio Speciale miglior attrice: Anna Della Rosa per Antonio e Cleopatra

per Premio miglior attrice: Lara Sansone per La festa di Montevergine

per Premio miglior regia musical: Chiara Noschese per Chicago

per Premio Internazionale Flaiano Speciale: Teresa Mannino per Il giaguaro mi guarda storto

per Premio Internazionale Flaiano Speciale: Carmen Sepede per Il mio nome è tempesta. Il delitto Matteotti

Premi Flaiano sezione Televisione

Premio internazionale Flaiano di Giornalismo alla carriera:

Domenico Quirico