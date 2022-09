Premio Cat: al via la sesta edizione del contest di critica cinematografica

News Cinema

L'11 settembre 2022 si sono aperte le iscrizioni all’edizione n.6 del Premio Cat, concorso nazionale di recensioni di film e serie tv promosso da Cinemaniaci Associazione Culturale, realizzato in memoria del critico piacentino Giulio Cattivelli e rivolto alle giovani generazioni.

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, e grazie alla fondamentale collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia-Romagna e Fondazione Ronconi Prati, l’Associazione Cinemaniaci conferma il progetto e lancia il Premio Cat 2022 sempre con la formula del doppio binario del premio e di eventi collaterali. Quindi, da un lato il concorso nazionale di critica cinematografica per recensioni di film e serie, dall’altro un ciclo di incontri sul cinema a Piacenza, in particolare masterclass, workshop, proiezioni, presentazioni di libri e tavole rotonde.

La scadenza per l’invio dei testi è l’11 novembre 2022. Una giuria qualificata, presieduta dal giornalista e selezionatore per la Mostra del cinema di Venezia Mauro Gervasini, valuta i testi pervenuti e attribuisce i premi. In giuria negli anni si sono avvicendati anche Gianni Canova, Emanuela Martini, Steve Della Casa, Enrico Magrelli e Alberto Barbera.

In palio 4.000 € (1.000 € per ogni categoria del contest) e pubblicazioni. La partecipazione è gratuita e riservata a giovani tra 16 e 25 anni di età. Le premiazioni si svolgeranno tra gennaio e febbraio 2023 a Piacenza presso lo Spazio Rotative di Editoriale Libertà, la “casa” di Giulio Cattivelli per mezzo secolo dall’immediato dopoguerra.

Le sezioni della sesta edizione sono quattro:

la recensione-tweet (max 280 caratteri; una sfida alla capacità di analisi e sintesi e vera e propria peculiarità del Premio Cat);

la recensione standard (compresa tra 1.000 e 1.400 battute spazi inclusi);

la recensione “lunga” su un film riconducibile al tema del lavoro (tra 2.000 e 4.000 battute.

Ogni anno il tema cambia e per l’edizione 2022 nel regolamento è presente un elenco di film tra cui scegliere quale recensire), il saggio breve su una serie (tra 5.000 e 7.000 battute; ogni anno nel bando è fornito un elenco di serie tv tra cui scegliere). È possibile partecipare a tutte e quattro le categorie (con un solo testo in ciascuna sezione). Si invita chi intende partecipare a leggere attentamente il regolamento per evitare l’esclusione.

Tra le novità di quest’anno c’è il Premio Cat Speciale, riconoscimento assegnato a persone capaci di distinguersi nell’arte cinematografica e più in generale nel mondo della narrazione per immagini. Il 2 luglio 2022 a Piacenza nell’arena estiva (che curiamo da 19 anni), abbiamo consegnato il Premio Cat Speciale al regista Michelangelo Frammartino prima della proiezione del suo film Il buco, in concorso alla 78. Mostra del cinema di Venezia.

Il Premio Cat si prefigge di trasmettere la passione per il cinema e prevede una serie di eventi collaterali (workshop, presentazione di libri, proiezioni speciali, tavole rotonde) che verranno promossi singolarmente con pubblicità ad hoc. Il progetto nel suo complesso costituisce un’occasione preziosa per promuovere l’educazione all’audiovisivo e l’elaborazione scritta nella forma breve che caratterizza la comunicazione contemporanea e per avvicinare le giovani generazioni alla settima arte e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche.

Progetto a cura di Cinemaniaci Associazione Culturale con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Ronconi Prati, in collaborazione con Arci, Ucca, Cgil - Camera del Lavoro di Piacenza, Film Tv, comingsoon.it, Libertà e con il patrocinio di Comune di Piacenza e SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).

Direzione artistica: Piero Verani.

Regolamento, contatti e form di iscrizione su www.cinemaniaci.org