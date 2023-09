Povere creature di Yorgos Lanthimos vince il Leone d'oro, due premi a Io capitano

News Cinema

Unanime il giudizio di critica e giuria, è il magnifico Povere creature di Yorgos Lanthimos a vincere il Leone d'oro al Festival di Venezia 2023. Due premi anche per Io capitano di Matteo Garrone. Tutto il palmares completo.

Dopo unidici giorni di proiezioni e incontri, sorprese e conferme, è arrivato il momento del verdetto per il Festival di Venezia dei sei titoli italiani in concorso, su ventiquattro in totale, ma soprattutto del consenso unanime, come forse mai recentemente accaduto, verso un titolo in particolare. Povere creature di Yorgos Lanthimos è finito subito in vetta alle classifiche di gradimento di critici e spettatori. Si è parlato di capolavoro o film dell'anno. Per una volta la giuria l'ha pensata allo stesso modo, premiando il film con Emma Stone con il Leone d'oro di Venezia 80.

La cerimonia, condotta dalla madrina Caterina Murino, ha confermato il gradimento per Io capitano di Matteo Garrone, fra i film italiani, che ha portato a casa due premi. Così come, per la sezione Orizzonti, El paraiso, oltre al bell'esordio Una sterminata domenica. L'impegno politico, quindi, in primo piano ma non disgiunto dalla qualità cinematografica, come conferma Green Border di Agnieszka Holland.

Festival di Venezia 2023: Tutti i Premi della 80esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2023, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Damien Chazelle e composta anche da Jane Campion, Gabriele Mainetti, Saleh Bakri, Mia Hansen Love, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras, Shu Qi.

Leone d'Oro miglior film:

Povere creature di Yorgos Lanthimos

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

Evil Does Not Exist di Ryusuke Hamaguchi

Leone d'Argento miglior Regia:

Matteo Garrone per Io capitano

Premio Speciale della Giuria:

Green Border di Agnieszka Holland

Premio per la miglior sceneggiatura:

Pablo Larrain e Guillermo Calderon per El Conde

Coppa Volpi migliore attrice:

Cailee Spaeny per Priscilla

Coppa Volpi migliore attore:

Peter Sarsgaard per Memory

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Seydou Sarr per Io capitano

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Love is gun di Lee Hong-Chi

Premio Orizzonti per il miglior film:

Explanation for everything di Gábor Reisz

Premio Orizzonti miglior regia:

Mika Gustafson per Paradise is burning

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Una sterminata domenica di Alain Parroni

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Margarita Rosa De Francisco per El paraiso

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Tergel Bold-Erdene per Ser Ser Salhi- City of Wind

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Enrico Maria Artale per El paraiso

Premio Armani Beauty per il pubblico sezione Orizzonti extra

Felicità di Micaela Ramazzotti